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嘉義高中20人成台大新鮮人 　蘇玥儒榮登醫學系榜首

▲▼ 嘉義高中113年台大申請入學放榜─榮登醫學系榜首】 。（圖／嘉義高中提供）

▲▼ 嘉義高中113年台大申請入學放榜成績優異。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年臺灣大學3日公布申請入學榜單，今年醫學系榜首為就讀嘉義高中科學班的蘇玥儒同學；電機系有陳沅宏、賴竑斌等2位；資工系陳五學、林冠辰等2位；法律系有林奐宇，另外物理系、材料系、政治系、地理系等合計14位學生透過申請入學管道錄取臺灣大學，另外再加上繁星、特選與希望入學6位學生，現在已經有20位學生成為臺灣大學新鮮人。

陳元泰校長表示，「今天是學校畢業典禮也是申請入學最後一間放榜學校台大公告榜單，恭喜上榜的學生們。隨著半導體熱潮，學生對電機資工相關領域更感興趣，也反映在學生的選擇。嘉中非常尊重孩子們的選擇，無論醫學系或社會人文及理工相關科系，都是學生努力三年後想要追求的目標。學校站在輔導的角色，從申請第一階段放榜後，即刻規劃多場次醫科口面試輔導、理工人文科系台大二階考試準備及面談技巧，為的是讓孩子們能成就夢想，感謝過程中所有老師們、畢業學長姐們的傳承與協助」。

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嘉義高中表示，在人才培育朝多元發展，希望孩子們能在高中三年自主探索目標，今天台大放榜，除語文資優班多位學生錄取政治、法律相關科系，及科學班學生錄取醫學系、電機資工相關科系外，普通班學生也在三年的學習後，錄取台大生命科學、昆蟲、地理環境資源等學系，代表著嘉中對每個班級都妥善的照顧，重視人才的培育，在每個班級都能看到亮點。

▲▼ 嘉義高中113年台大申請入學放榜─榮登醫學系榜首】 。（圖／嘉義高中提供）

本校於113學年度將新設「半導體實驗班」，提供電機、資通訊有興趣的學生能在課程系統化的環境中學習，另在高瞻雙語實驗班也將更深入於醫藥衛生的發展，培育的方向是期望學生能成為具國際視野之人才，讓學生的學習更多元，且更深化地進行學習。

台大醫榜首蘇玥儒同學表示，高中一路上遇到很多貴人相助，也感謝嘉中提供很多資源，讓我知道要往什麼方向準備，在參加嘉基醫院阿里山山地醫療活動後，看見醫者如何近距離照顧病患並給予安定感，因此渴望從醫。

陳道勤表示，考大學這一年對於高三生是很煎熬的考驗，因此我認為壓力的調適很重要，畢竟我也不是那種可以無時無刻安靜讀書的人；幸好當初有考上科學班，透過老師和同學的協助，讓我成功考上第一志願，希望未來可以不後悔現在做的選擇。

▲▼ 嘉義高中113年台大申請入學放榜─榮登醫學系榜首】 。（圖／嘉義高中提供）

陳沅宏表示，高一、高二專長為生物，然在高三學校提供的生涯探索發掘自己比起醫學更適合電機，經過和家人的討論後最終獲得支持，在學校老師的幫助以及班上同學互助下，高三下數學物理能力大幅成長，最終獲得台大電機青睞。

陳五學表示，由於對程式以及數學充滿興趣，選擇資工系為目標，電機系放第二志願。高中期間，同學會互相討論、解惑，在互相扶持下一同進步。李杰駿表示:他在小時候時受到科學相關影集的啟發，立志就讀物理相關科系，通過導師細心的指導及不懈的學習新知，最終考上台大物理系。

▲▼ 嘉義高中113年台大申請入學放榜─榮登醫學系榜首】 。（圖／嘉義高中提供）

▲ 嘉義高中113年台大申請入學放榜蘇玥儒同學榮登醫學系榜首。（圖／嘉義高中提供）

科學班導師謝閔豐老師提到，蘇玥儒她不僅數理能力優異，也擁有很好的人文素養，視野、談吐具有深度及廣度，課業表現優異外，平常對於班級的事務也能積極參與，時常看到她幫忙同學課業的身影，是老師們的最佳助手。在學測時考取滿級分(60級分)，2023國際生物奧林匹亞全國第五名，成為備取國手並參與國手培訓。

陳道勤、陳五學、李杰駿等同班同學7、8人常在放學後留下來，在學校自修室一起讀書、也一起打球、看電影等休閒活動，最後分別考上台大材料、資工、物理等理想學校。

嘉義高中語資班113學年度，全班21人，4人正取台大：台大法律2位、台大政治系政治理論組1位、台大地理環境資源系1位；3人備取台大（台大外文備取2、台大外文備取9、台大地理備取4），全班有望1/3錄取台大。另1/3同學爲正取清大、陽交大、政大、成大等頂尖大學，全班錄取台清交成政約達2/3。餘1/3同學參加分科測驗，繼續朝頂大目標邁進。

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