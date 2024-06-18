嘉義市國中小校長遴選！鄭振銘、柯博議連任　廖昭銘新出任

▲ 嘉義市113學年度公立國中、小第一次校長遴選結果出爐 ，南興國中柯博議校長成功連任。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府17日在市府辦理113學年度公立國民中小學第一次校長遴選會議，經過近3個小時遴選，聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，玉山國中鄭振銘校長及南興國中柯博議校長成功連任，由現港坪國小出納組長廖昭銘獲遴選為博愛國小校長，將於今(113)年8月1日起生效就任。

▲ 嘉義市113學年度公立國中、小第一次校長遴選結果出爐 ，順利連任的玉山國中鄭振銘校長（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，嘉義市教育發展綱領四大願景「人文第一、科技相佐、國際視野、精緻創新」，引領著嘉義市的教育往前進，教育是希望工程，而校長則是夢想工程師，帶領學校發展，打造學校特色因此從小教育的扎根是市府最重要的工作之一，所以市府特別重視校長遴選。玉山國中鄭振銘校長及南興國中柯博議校長第一任任期屆滿，申請連任，另外博愛國小張英裕校長因第二任任期屆滿異動，為讓校務工作無縫接軌，爰辦理校長遴選工作。期許成功連任的鄭振銘校長與柯博議校長，以及今日選出的廖昭銘校長能承擔起帶領玉山國中、南興國中及博愛國小再創顛峰的重責大任。

順利連任的玉山國中鄭振銘校長表示，玉山國中的「玉見名山」校本課程在這年有卓越的成效，於各項考評中皆獲佳績。未來希望延續「玉見名山」的校本課程，並接軌現今AI浪潮帶領學校有所突破。

另順利連任的南興國中柯博議校長說明，南興國中將持續著重於市府十大旗艦計畫中的「教育新世代」，持續建置優化南興國中第二校區「探索體驗學校」，鼓勵學生透過戶外教育，多元的體驗並展能；鼓勵學生透過彈性課程多元學習，強化閱讀素養與創新。期待透過南興國中獨有的校本課程達到「健康活力、探究思辨、合作關懷」的學校願景。

▲ 新任博愛國小校長，現任港坪國小出納組長廖昭銘（圖／嘉義市政府提供）



新任博愛國小校長，現任港坪國小出納組長的廖昭銘表示，期待承續博愛國小優良校務基礎，以五課程方向包含「在地出發」帶領學生深刻了解在地特色及歷史、「戶外教育」激發學習生命力，「科技教育」引導學生與同儕一起動手作，在實作中解決身邊問題，並強化「雙語教育」鼓勵學生透過嘉義市雙語教材了解在地豐富的人文歷史，進而與國際交流接軌，最後結合以上四點作為核心課程，帶領博愛國小向永續出發，提升對永續教育的認識。