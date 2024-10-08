預防彗星撞地球！歐美接力研測　盼2030建起防衛機制



▲SpaceX火箭獵鷹9號在發射台上待命。（圖／達志影像／美聯社，示意圖）

文／中央社德國達姆斯塔7日綜合外電報導

美國2022年測試飛行器撞偏小行星軌道以免撞上地球，如今歐洲派探測器再飛赴標靶小行星研究撞擊後續影響。歐美希望2030年時能初步建立起預防「彗星撞地球」機制。

政治新聞網Politico.eu報導，歐洲太空總署（ESA）的希拉（Hera）探測器7日由馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載發射升空，希拉探測器預計飛行1年抵達「迪莫弗斯」（Dimorphos）小行星。

美國國家航空暨太空總署（NASA）於2022年執行「雙小行星改道測試」（DART）任務，以時速2萬公里速度的太空飛行器撞擊「迪莫弗斯」，堪稱歷來首次地球防禦測試任務。當時NASA證實成功撞偏小行星的自然軌道，這回希拉探測器將研究撞擊後續影響。

直徑約160公尺的「迪莫弗斯」繞行另一顆直徑780公尺小行星「迪迪莫斯」（Didymos），是一對被歸類為潛在危險近地天體的雙小行星系統。NASA當時任務目的為研究出究竟能多大程度改變小行星軌道，盼未來能用相同技術抵禦對地球的威脅。 6600萬年前希克蘇魯伯（Chicxulub）隕石撞擊地球，從而導致恐龍滅絕。

歐洲的希拉探測器2026年底抵達「迪莫弗斯」後，將展開深空現場調查，以判定當初NASA完成撞擊測試的後續影響，評估從小行星中央結構的裂縫到周圍漂浮的所有灰塵成分。 希拉是希臘神話裡的婚姻之神。NASA的DART任務與這次歐洲的希拉探測器研究，都是盼在2030年底前為人類建立起應對天體威脅能力的一環。

歐洲太空總署督導各項任務的鄧辛（Rolf Densing）說：「我們面臨的可不是抽象風險，而是現實。地球一直以來都被各種物體撞擊。」 歐洲太空總署小行星資料庫裡所列直徑超過100公尺的太空物體有3萬6000多個，當中1668顆屬於「不排除會撞到地球」的觀察名單。雖然觀察名單內還沒有天體被認定為地球殺手，但有一些被認為值得仔細研究。

2013年一顆隕石在俄國中部車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空爆炸，造成1000多人受傷，大多是被建築震動和碎玻璃所傷，被認為是1908年通古斯大爆炸以來地球發生的最嚴重天體來襲事件。這也讓人們意識到即便很小的太空物體，當在城市上空燃燒或爆炸時也能造成可觀破壞。

襲擊車里雅賓斯克的隕石直徑僅約18公尺，但若襲擊的是巴黎、倫敦等大都會，後果仍不堪設想。至於滅絕恐龍的希克蘇魯伯隕石，直徑更超過10公里。 歐洲太空總署太空殘骸司司長克拉格（Holger Krag）表示，目前科學家確認小行星即將來襲前所能給出的最大預警時間約為10小時，時間連疏散一座城市都遠遠不夠，遑論計劃反制。

克拉格表示，當前人類希望在2030年底前建造3座能持續掃描宇宙以獲取資料的專用望遠鏡，盼將預警時間拉長至3週，其中一部已籌得資金，預計明年在義大利開建，第二、第三座分別預定於智利、澳洲。（譯者：陳亦偉）1131008