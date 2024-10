NASA公開火星超清晰影像　紅土佈滿藍色岩石

▲NASA公布火星清晰影像。(翻自NASA)

圖文/鏡週刊

美國太空總署(NASA)多年來致力於研究火星,近日NASA公開超級清晰的火星影像,讓民眾清楚看見火星上的地貌與深藍色岩石。

這段影像由毅力號(Perseverance)探測車拍攝,明顯可見在火星紅土上,佈滿許多深藍色岩石。科學家也推測,這些藍色岩石的成分,與地球玄武岩類似。據悉毅力號在火星上已完成4次科學活動,目前最新活動為隕石坑邊緣的攀登任務,其目的是為了尋找火星早期歷史線索與古代生命跡象。

除此之外,NASA也正不斷研究人類到火星居住與發展的可能性。先前還召集科學家,居住在「火星模擬基地」長達1年,他們在「火星基地」裡種植蔬菜、進行「火星漫步」,過著「火星時間」,與「地球」及家人的通訊延遲。

