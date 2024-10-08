NASA公開火星超清晰影像　紅土佈滿藍色岩石

▲NASA公布火星清晰影像。（翻自NASA）

圖文／鏡週刊

美國太空總署（NASA）多年來致力於研究火星，近日NASA公開超級清晰的火星影像，讓民眾清楚看見火星上的地貌與深藍色岩石。

這段影像由毅力號（Perseverance）探測車拍攝，明顯可見在火星紅土上，佈滿許多深藍色岩石。科學家也推測，這些藍色岩石的成分，與地球玄武岩類似。據悉毅力號在火星上已完成4次科學活動，目前最新活動為隕石坑邊緣的攀登任務，其目的是為了尋找火星早期歷史線索與古代生命跡象。

除此之外，NASA也正不斷研究人類到火星居住與發展的可能性。先前還召集科學家，居住在「火星模擬基地」長達1年，他們在「火星基地」裡種植蔬菜、進行「火星漫步」，過著「火星時間」，與「地球」及家人的通訊延遲。

NASA released the clearest view of Mars ever. pic.twitter.com/R8oNdhUFee — Curiosity (@MAstronomers) October 7, 2024



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