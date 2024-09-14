搭飛機沒網路？　美聯航霸氣宣布「星鏈Wi-Fi」明年起免費提供

▲美國聯合航空與SpaceX簽約，提供免費機上Wi-Fi。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）13日宣布，已經與SpaceX簽署合約，將使用星鏈（Starlink）衛星，在1000多架客機上提供免費Wi-Fi，預計2025年初開始測試，並於明年底上路。

NBC、CBS等外媒報導，美聯航目前也有提供機上網路，「前程萬里飛行計畫」（MileagePlus）會員支付8美元（約新台幣250元）、一般旅客支付10美元（約新台幣320元），即可在國內及短程國際航班使用。

不過，即將推出的星鏈Wi-Fi不僅更加可靠與快速，還能夠開放每人一次連線多個裝置，「從登機門到登機門」隨時上網，讓發言人直言，「只說你在飛機上有Wi-Fi已經不夠了。」

美聯航並未透露，是否只有「前程萬里飛行計畫」成員能夠免費使用，但13日表示，收取年費可以避免網路超載，使其運行相對平穩。該公司也大力稱讚SpaceX的衛星服務「在全世界提供網路，包括傳統手機或Wi-Fi信號先前無法抵達的海洋、極地與其他偏遠地區。」

此前，達美航空等其他航空公司一直都在投資更快速的機上Wi-Fi，吸引商務艙等更高階消費者。不過，對於旅客而言，機上Wi-Fi往往成本高昂又不可靠。

SpaceX自2020年起持續穩定擴大星鏈網路及產品供應，目前約有6000顆星鏈衛星在軌道上，聯繫100個國家、超過300萬名客戶。除了美聯航，也已與夏威夷航空（Hawaiian Airlines）及JSX航空簽約。