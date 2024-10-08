綠委批打詐成效低「光昨天財損就破5億」　卓揆認：成績還沒有很好

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（8日）赴立院備詢，綠委王美惠質詢時痛批，打詐成效偏低，光昨天一天財損就高達5億4千萬元，且警察機關查扣金額只有26%。這個數字讓民眾很驚慌。對此，卓榮泰坦言，看到這些數據當然讓人害怕，現在打詐統計有新的標準，但成績確實還沒很好，要持續努力。內政部長劉世芳則表示，還是要進入刑案辦理才會知道確切金額，9月的數據就和上個月來比較，確實下降15個百分點。

王美惠質詢時表示，現在詐騙集團橫行，政府打詐成效不彰，案件數倍增、財損又翻倍、金額也追不回，不分藍綠、南北立委都為此打拼，讓打詐四法在7月31日公佈實施，但依警政署統計資料顯示，8月份詐騙受害件數2萬1千餘件，是1月份3千餘件的6倍。

王美惠說，而打詐儀錶板公告，光10月7日，1天的財損數就高達5億4千萬元、質詢短短15分鐘就高達450萬，而財損中警察機關查扣金額，只有26%。這個數字讓民眾很驚慌，其實民眾被騙希望的不是偵辦定罪，而是錢可以追回，現在不只案件倍增，財損翻倍，詐騙金額還追不回，打詐成效不彰。

政院長卓榮泰則表示，看到這些數據當然讓人害怕，現在打詐的統計方式跟過去不同，有新的標準，但打詐的成績確實還沒很好，要持續努力打拼。

內政部長劉世芳回應，現在採用新的統計方式，民眾只要認為被騙多少錢，隨時公布在儀表板徹底把黑數消除，但還是要進入刑案辦理，才會知道確切數字，9月的數據和上個月來比較，確實有下降15個百分點。

至於如何追回金額，劉世芳表示，第一步就是攔阻，很多人要從銀行把錢匯給詐騙集團時，第一線警察跟銀行人員會擋掉，另外，進入警察機關或法務部偵查過程中，等到所有偵查結果出爐，才能要求錢退還，相關程序都有子法進行中。