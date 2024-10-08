　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員盼5藍委通過總預算！蔣萬安喊尊重　再嗆：未來別暫擱市府預算

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，台北市長蔣萬安進行施政報告並接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安進行施政報告並接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立院程序委員會8日討論院會議程，國民黨團提案將總預算案暫緩列案，最終藍白聯手再次擋下總預算案。民進黨台北市議員簡舒培表示，台北市明年歲入總預算有52％來自中央，請台北市長蔣萬安找5位國民黨立委幫忙，讓中央總預算順利進入審查；而蔣萬安一度反嗆「請民進黨團未來不要暫擱市府總預算」，相信立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰溝通會有圓滿結果。

蔣萬安8日下午赴台北市議會進行施政報告，簡舒培先詢問明年台北市歲入、歲出預算分別為何？蔣萬安一度背錯歲入歲出數字，財政局長胡曉嵐則在一旁補充，中央統籌分配稅款是698億，補助收入是163億元。

簡舒培說明，2025年台北市歲入總預算分配總共有1058億，52%全部來自中央，其中243億是業務項目、12億是新興業務，在新興項目當中，有軍公教明年加薪的8.8億元、春節發給里長事務補助費3240萬元，還有照顧台北市立大學住宿補助1430萬元，這些全部是來自中央。

簡舒培再舉例，另還有消防局、市場發展基金、住宅基金、捷運基金總共2.9億元，中央撥補新興項目總共高達12.2億元，這些錢都是由中央政府給台北市，所以如果中央總預算沒通過，台北市這些錢就都沒了，事情大條不大條？

蔣萬安二度表達「我想不是這樣子，議員可能有些誤解」、「我想議員應該是誤解」，依《預算法》54條，立院現在針對中央政府總預算也只是退回，屆時若在此會期沒審議通過，也還是按照上一年度預算執行數來核實動支，並且撥給地方，這在《預算法》非常清楚。

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，民進黨籍市議員簡舒培質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨籍市議員簡舒培質詢。（圖／記者湯興漢攝）

簡舒培指出，蔣萬安過去是立委，自己也擔任10年議員，都知道《預算法》規定，但身為立委、議員應做好的事情就是審預算，而不是退回預算，地方政府最急迫的也是希望立委審好中央政府預算，能順利將地方需要的錢撥給地方政府，而不是退回預算。

蔣萬安回應「退回不是刪除」，就像議會也會暫擱市府總預算。簡舒培強調，議會暫擱預算但不是退回。蔣萬安再度說明「退回不是刪除」，相信韓國瑜跟卓榮泰雙方要溝通來談，會有圓滿的結果。

隨後，簡舒培放上國民黨5名立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆的照片，喊話蔣萬安請這5人幫幫忙，讓中央總預算順利進入審查。但蔣萬安強調，一定會按照相關程序進行，「我們尊重立法院審議權益」，並批評「那也請（台北市議會）民進黨團不要暫擱市府總預算！」使簡舒培反嗆「上次暫擱總預算的是（國民黨台北市議員）陳重文」。

簡舒培喊話，52％中央要撥給市府的預算，希望可以如期達到，盼蔣萬安可以請國民黨的立委幫幫忙。但蔣萬安則不斷強調，尊重立法院審議職權，目前只是退回程序委員會。

ET快訊
快訊／逢甲商圈大火　市政府陷濃煙中
快訊／士兵打靶「射穿臉部」死亡　國防部回應了
快訊／打靶重大意外　1人中彈死亡
Dcard大書離職了！　官方聲明曝光
快訊／台中某商旅30歲員工陳屍床邊
快訊／輔大女學生遭BMW撞飛　宣告不治
汪建民上周已無法言語...只用眼神回應　澎恰恰悲吐最後一面
汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」　生前最愛這罐：最後一次
汪建民癌逝！《台灣靈異事件》張世震驚曝最後一面　「他眼裡都是
快訊／徐乃麟當場哭了！　錢債、情債一筆勾銷
他最後一次見汪建民　臉色蒼白...很虛弱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／空軍士兵清泉崗打靶「遭子彈射穿臉部」　國防部證實已死亡

分析韓國瑜新會期不一樣了！　媒體人曝邀吃和解飯有「這目的」

綠議員盼5藍委通過總預算！蔣萬安喊尊重　再嗆：未來別暫擱市府預算

碳費拍板一般費率費率每公噸300元　許宇甄憂：部分產業恐消失

鏡民調／74.1%民眾反對比照日本廢颱風假　近八成支持由地方政府決定

高金素梅為《禁伐條例》激辯　卓榮泰怒：共產黨的話是妳的競選口號

「賴清德祖國論只是前菜」　陳學聖曝賴再出2招：大菜在國慶當天

政策失靈？北市人口跌破250萬大關　蔣萬安：新生兒數「逆勢增加」

藍委質疑《禁伐條例》選擇性編列　卓榮泰不滿：別用壓迫方式

水溝長草成「罷樑」理由　國民黨：高雄水溝長樹不罷免陳其邁？

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

一人多工快速洗澡流程！　同時刷牙+洗頭5分鐘搞定

快訊／空軍士兵清泉崗打靶「遭子彈射穿臉部」　國防部證實已死亡

分析韓國瑜新會期不一樣了！　媒體人曝邀吃和解飯有「這目的」

綠議員盼5藍委通過總預算！蔣萬安喊尊重　再嗆：未來別暫擱市府預算

碳費拍板一般費率費率每公噸300元　許宇甄憂：部分產業恐消失

鏡民調／74.1%民眾反對比照日本廢颱風假　近八成支持由地方政府決定

高金素梅為《禁伐條例》激辯　卓榮泰怒：共產黨的話是妳的競選口號

「賴清德祖國論只是前菜」　陳學聖曝賴再出2招：大菜在國慶當天

政策失靈？北市人口跌破250萬大關　蔣萬安：新生兒數「逆勢增加」

藍委質疑《禁伐條例》選擇性編列　卓榮泰不滿：別用壓迫方式

水溝長草成「罷樑」理由　國民黨：高雄水溝長樹不罷免陳其邁？

74歲男在家遭攻擊重傷　「熊媽媽帶3隻小熊闖進屋內」全家安樂死

快訊／逢甲商圈大火「市政府陷濃煙中」　惡臭難聞消防急灌救

台積電高雄P4、P5廠啟動環評　在地酸：楠梓漢怎麼輸？

墾丁國家公園管理處培養友善農友　17位小農取得標章認證

屏東里港警不畏強勁風雨　助民眾尋回遺失背包

太魯閣峽谷音樂節11 ／9登場　祈福感恩音樂會北車搶先演出

1995自殺防治玲聲響起　 林志玲越洋連線：希望帶來支持與力量

彰化25處科技執法上路！7天抓1204件違規 　這路口拿下冠軍

山陀兒過後高雄排毒店客滿　28歲光頭哥「只選到52歲阿姨」還被抓

快訊／空軍士兵清泉崗打靶「遭子彈射穿臉部」　國防部證實已死亡

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

政治熱門新聞

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

爆柯文哲手機對話鹹濕！鍾小平改口：我沒那麼清楚

王世堅轟數發部太飯桶！　喊撤打詐APP「當錢丟水裡噗通一聲」

揭柯、沈2020就有金流關係　吳靜怡再爆「柯貼身帳房橘子」神秘背景

「柯文哲當然可能外遇」　沈榮欽：媽寶反叛要證明自己成長

韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

立院程委會又擋總預算案！莊瑞雄爆氣拍桌　藍綠互控詐騙集團

唐鳳存款「腰斬」剩19萬　卓榮泰背債386萬

國防部曝國慶日中共將發射運載火箭　預計通過我國防空識別區

留不住！北市人口數跌破250萬大關

台中役男專車播放中國軍教片

高金素梅為《禁伐條例》激辯　卓榮泰怒：共產黨的話是妳的競選口號

被賴推或提醒？蔣：不管怎樣都不介意

鍾小平爆猛料又改說詞　黃國昌：癡漢還有臉抹黃柯文哲？

更多熱門

相關新聞

即／「母豬肉便器」恐嚇性騷女議員　37歲無業男遭逮

即／「母豬肉便器」恐嚇性騷女議員　37歲無業男遭逮

日前多名北市女議員接獲恐嚇性騷電子郵件，內容噁心露骨，包括「超低賤母豬肉便器奴隸」「乖乖趴著、同時X死你們」，且不分藍綠皆有受害者。稍早最新消息指出，犯嫌為37歲楊姓男子、無業，警方於今(8日)下午2時許在楊男位於高雄鳳山的住處逮到人，同時在現場確認其手機內曾發送恐嚇訊息，目前已帶回分局釐清犯案動機。

北市人口跌破250萬　蔣：新生兒增加

北市人口跌破250萬　蔣：新生兒增加

藍委質疑《禁伐條例》選擇性編列　卓榮泰不滿：別用壓迫方式

藍委質疑《禁伐條例》選擇性編列　卓榮泰不滿：別用壓迫方式

水溝長草成「罷樑」理由　藍委反問罷免陳其邁？

水溝長草成「罷樑」理由　藍委反問罷免陳其邁？

藍踢爆綠養黨媒　三立民視年拿11億標案

藍踢爆綠養黨媒　三立民視年拿11億標案

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安民進黨國民黨簡舒培總預算立法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

汪建民過世！馬國畢發聲

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！妻無奈揭真相

汪建民1月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　電療65次崩潰

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面