綠議員盼5藍委通過總預算！蔣萬安喊尊重　再嗆：未來別暫擱市府預算

▲台北市長蔣萬安進行施政報告並接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立院程序委員會8日討論院會議程，國民黨團提案將總預算案暫緩列案，最終藍白聯手再次擋下總預算案。民進黨台北市議員簡舒培表示，台北市明年歲入總預算有52％來自中央，請台北市長蔣萬安找5位國民黨立委幫忙，讓中央總預算順利進入審查；而蔣萬安一度反嗆「請民進黨團未來不要暫擱市府總預算」，相信立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰溝通會有圓滿結果。

蔣萬安8日下午赴台北市議會進行施政報告，簡舒培先詢問明年台北市歲入、歲出預算分別為何？蔣萬安一度背錯歲入歲出數字，財政局長胡曉嵐則在一旁補充，中央統籌分配稅款是698億，補助收入是163億元。

簡舒培說明，2025年台北市歲入總預算分配總共有1058億，52%全部來自中央，其中243億是業務項目、12億是新興業務，在新興項目當中，有軍公教明年加薪的8.8億元、春節發給里長事務補助費3240萬元，還有照顧台北市立大學住宿補助1430萬元，這些全部是來自中央。

簡舒培再舉例，另還有消防局、市場發展基金、住宅基金、捷運基金總共2.9億元，中央撥補新興項目總共高達12.2億元，這些錢都是由中央政府給台北市，所以如果中央總預算沒通過，台北市這些錢就都沒了，事情大條不大條？

蔣萬安二度表達「我想不是這樣子，議員可能有些誤解」、「我想議員應該是誤解」，依《預算法》54條，立院現在針對中央政府總預算也只是退回，屆時若在此會期沒審議通過，也還是按照上一年度預算執行數來核實動支，並且撥給地方，這在《預算法》非常清楚。

▲民進黨籍市議員簡舒培質詢。（圖／記者湯興漢攝）

簡舒培指出，蔣萬安過去是立委，自己也擔任10年議員，都知道《預算法》規定，但身為立委、議員應做好的事情就是審預算，而不是退回預算，地方政府最急迫的也是希望立委審好中央政府預算，能順利將地方需要的錢撥給地方政府，而不是退回預算。

蔣萬安回應「退回不是刪除」，就像議會也會暫擱市府總預算。簡舒培強調，議會暫擱預算但不是退回。蔣萬安再度說明「退回不是刪除」，相信韓國瑜跟卓榮泰雙方要溝通來談，會有圓滿的結果。

隨後，簡舒培放上國民黨5名立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆的照片，喊話蔣萬安請這5人幫幫忙，讓中央總預算順利進入審查。但蔣萬安強調，一定會按照相關程序進行，「我們尊重立法院審議權益」，並批評「那也請（台北市議會）民進黨團不要暫擱市府總預算！」使簡舒培反嗆「上次暫擱總預算的是（國民黨台北市議員）陳重文」。

簡舒培喊話，52％中央要撥給市府的預算，希望可以如期達到，盼蔣萬安可以請國民黨的立委幫幫忙。但蔣萬安則不斷強調，尊重立法院審議職權，目前只是退回程序委員會。