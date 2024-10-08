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韓國瑜宴請柯志恩討論2026？　羅智強分析：綠營南台灣選情緊張了

▲▼羅智強預言，國民黨2026選舉「志清龍王」將翻轉南台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

▲羅智強預言，國民黨2026選舉「志清龍王」將翻轉南台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

近日傳出立法院長韓國瑜宴請黨內征戰2026年選舉的藍委柯志恩、蘇清泉，討論選舉話題，甚至觸及2026拿下高屏。對此，國民黨立委羅智強昨（7日）表示，他認為韓國瑜不會在選舉上，扮演太多角色，這也顯現出民進黨對南台灣選情非常緊張，因為藍營的「志清龍王」都非常有爆發力，民進黨麻煩的不只是高雄，連台南、屏東都讓民進黨憂心。

羅智強於節目《少康戰情室》表示，對於傳聞韓國瑜宴請立委要拚「南部一哥」，他認為，餐敘、溝通，都是很平常的事情，不用去連結到選舉，不認為韓國瑜會在選舉上面，扮演太多角色，觀察韓的風格就知道，就是把主持立法院的工作做好，到目前為止很稱職。

提到「志清龍王」，羅智強分析，現在顯現出民進黨確實對南台灣的選情，是非常緊張的，由柯志恩、謝龍介、蘇清泉、王育敏4人組成的「志清龍王」，其實真的都非常有爆發力。

羅智強指出，像是柯志恩，就是民進黨現在的重中之重，天天開記者會打她，因為民進黨怎麼可以容許，一個柯志恩就讓綠營五虎將全掛。

最後，羅智強總結，民進黨麻煩的也不只是高雄，台南目前為止，只有陳亭妃民調可以勝過謝龍介，但陳亭妃跟賴清德的關係，還需要觀察。屏東的蘇清泉，上次選舉也只輸一萬票，且出現選務爭議，再讓蘇耕耘下去，民進黨在屏東也是不穩的，這是民進黨的憂心。

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼卓榮泰 立法院院會總質詢 立委羅智強 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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