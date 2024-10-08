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高金素梅為《禁伐條例》激辯　卓榮泰怒：共產黨的話是妳的競選口號

▲▼地方制度法第三十三條條文修正草案 三讀 江啟臣 敲槌 高金素梅 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立委高金素梅今（8日）為《原住民禁伐補償條例》在質詢時與行政院長卓榮泰槓上。高金素梅質詢時哽咽說，「我含著眼淚在這裡告訴大家，我非常感謝民眾黨團與國民黨團，能夠頂住胡說八道與側翼攻擊」，痛批民進黨獨裁，此話讓卓榮泰相當不滿，怒嗆「委員不要危言聳聽，共產黨人一句話『為人民服務』是委員選舉的口號，妳的人民不能只有原住民，妳一定要真正為人民服務」。

立法院日前三讀通過《原住民禁伐補償條例》，將每公頃補助從3萬元編列調高為6萬元，但因行政院在明年度預算中未足額編列，引發在野黨不滿，藉此退回明年度總預算。

高金素梅今質詢指出，卓榮泰在上次總質詢時提到，禁伐補償是對原民的照顧，編列4萬是合理的、6萬太多，但原住民要求最低限度的補償會太過分嗎？現在行政院或民進黨不斷對外放話《禁伐補償條例》是違憲的，她要敬告行政院與民進黨團，那前總統蔡英文8年執政期間是違憲？還是這次的修法違憲？

卓榮泰答詢，政府沒有說「禁伐補償是違憲」，高金素梅也強調自己說的是柯建銘。卓榮泰說，「妳故意漏掉『調升』兩個字，對柯委員是不公平的」。

卓榮泰再說，這是立法、行政兩院院際分立問題，行政院編列預算，立法院審議預算，制定編列的權限在行政院。過程中，高金素梅指，立法院多數決通過的就是法律，卓榮泰則回應說，「委員，如果妳提12萬的話，我也要接受嗎？」高金素梅則說，「你這個是胡說八道」。卓榮泰說，「胡說八道，那這一次為什麼要這麼做呢？」

高金素梅在質詢最後，引用德國牧師尼莫勒的詩《當納粹逮捕共產黨人的時候》，感謝國民黨團、民眾黨團能夠頂住政府的胡說八道與側翼攻擊，現在民進黨在這裡膽敢欺負台灣的主人原住民族，若再沒有任何一個原住民族說話，接下來會不會就是老師、警察，甚至是所有國民？

卓榮泰也立刻表示「不要危言聳聽」，並動怒回擊，「委員不要危言聳聽，就像共產黨人一句話『為人民服務』，是委員選舉的口號，但妳的人民不能只有原住民，而沒有全國的人民，妳一定要真正為人民服務」。

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