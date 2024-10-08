藍委提空軍槍傷身亡質疑「國軍螺絲鬆」　顧立雄：檢討打靶嚴謹度

▲國民黨立委黃仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

空軍防空暨飛彈指揮部302營士官兵今（8日）在清泉崗基地靶場射擊時發生重大意外。一名士兵在打靶射擊時，突然槍枝擊發，該士兵遭子彈貫穿臉部，送醫後不治身亡。藍委黃仁下午質詢時直言，國軍螺絲是不是鬆了？現在士兵渙散造成訓練紀律沒有好好把關。國防部長顧立雄則回應，就這個部分當然非常沉痛，目前正調閱監視錄影帶釐清真相，打靶訓練的嚴謹度會進一步檢討。

空軍防空暨飛彈指揮部302營士官兵下午在清泉崗基地靶場射擊時發生重大意外。一名士兵在進行T-91步槍打靶射擊時，突然槍枝擊發，該士兵遭子彈貫穿臉部，當場昏迷倒地，經緊急送往醫院急救。對此事，國防部長顧立雄今（8日）下午赴立法院備詢，會前也接受媒體聯訪表示，該名士兵確定已經死亡，國防部現正調查當中，也會調度監視錄影器確認肇事原因。

黃仁質詢時質疑，國軍是不是螺絲鬆了？空軍防空暨飛彈指揮部發生這樣的死亡案件，自己過去也待在那個單位，受訓非常嚴格，不管是認知作戰還是基本動作訓練，反觀現在很多自殺案件，包含剛剛的案件是不是訓練問題，還是鬆懈了造成士官兵死亡？父母把孩子送到國軍，卻發生這樣的事情。

顧立雄回應，剛剛接到司令報告，就這個部分當然非常沉痛，發生這樣不幸的意外，這是打靶訓練中發生的，整個過程正在調閱監視錄影帶釐清真相，打靶訓練的嚴謹度會進一步檢討。

黃仁也要求，國防預算這次是最高，買武器縱然對戰備絕對有效，但現在士兵渙散、志願役減少六成以上，寧可在社會上工作也不願當兵，義務役也不願意冒風險，往往產生訓練過程紀律沒有好好把關，應嚴謹要求國軍，訓練過程中遵循教條。