清槍導致士兵中彈亡？　國防部釐清中：外界任何臆測都可能傷害家屬

記者杜冠霖／台北報導

空軍防空暨飛彈指揮部302營士官兵今（8日）在台中清泉崗基地靶場射擊時發生重大意外。一名士兵在打靶射擊時，突然槍枝擊發，該士兵遭子彈貫穿臉部，送醫後不治身亡。外界猜測事發原因為清槍不慎導致。對此，國防部發言人孫立方受訪時表示，檢調各方都希望明確調查肇因，希望社會大眾不要做太多臆測，任何的臆測都可能對家屬是另一種傷害。

▲國防部發言人處長孫立方受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



空軍防空暨飛彈指揮部302營士官兵下午在清泉崗基地靶場射擊時發生重大意外。一名士兵在進行T-91步槍打靶射擊時，突然槍枝擊發，該士兵遭子彈貫穿臉部，當場昏迷倒地，經緊急送往醫院急救。對此，國防部長顧立雄今（8日）下午赴立法院備詢，會前受訪表示，該名士兵確定已經死亡，國防部現正調查當中，也會調監視器確認肇事原因。

對於該起事故，空軍司令部強調，事件發生後已立即聯繫家屬，並派遣高階幹部前往處理，同時成立專案小組，後續將配合檢調單位實施調查以釐清肇因；空軍將持恆落實各項訓練風險管控作為，以維訓練安全與成效。

孫立方表示，初步了解，空軍下午執行射擊訓練時發生一起不幸意外，一位上兵射擊過程中、子彈擊發後造成人員傷損，事件發生後空軍立即將這名上兵轉送醫院緊急搶救，但還是不幸身亡，除進行傷損搶救，也第一時間通知官兵眷屬，並指派高階幹部到現場協助處理整起事件。

孫立方強調，發生這樣的人命傷損，所有國軍官兵都非常心痛，有關事件詳細肇因，會配合檢調單位深入釐清。同時必須強調，國軍對於所有訓練、戰備工作，都以安全為最高要求原則，這次事情肇因為何？空軍會詳細調查，再向社會大眾說明。

媒體追問，是否在清槍的過程中發生這起意外？孫立方指出，目前檢調各方都希望明確調查肇因，希望社會大眾不要做太多臆測，此刻安慰傷亡官兵眷屬非常重要，任何的臆測都可能對家屬是另一種傷害，相信大眾及國軍都不樂見。

至於目前是否射擊訓練全部取消？孫立方則回應，詳細狀況還要跟空軍了解。