提案設「自貿區」遭沈伯洋質疑　陳玉珍：連卓榮泰都承諾協助

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案，擬在金門設置離島自由貿易示範區與醫療特定區，遭民進黨立委沈伯洋質疑，是想以金門模式包圍中央。陳玉珍對此回嗆，高雄連在自貿區裡頭劃設「金融特區」都可以研議了，為何離島連提案都要被污衊？並誠心邀請沈伯洋到金門，深入了解金門地方民意。

陳玉珍的提案分別為「中央主管機關得指定離島地區為專辦國際醫療之特定區域」，以及「為提升離島地區經濟成長動能與產業發展，強化區域經貿整合，便捷人員、貨物與技術之流通，離島縣政府得於指定區域設置離島自由貿易示範區」。

陳玉珍指出，改善金門醫療，強化醫護資源一直是金門鄉親最重要的期盼，透過醫療特區的劃設，從事國際觀光醫療，讓鄉親有機會享有更好的醫療服務，這才是提出此案的目的。

對於金門設置離島自貿區，陳玉珍說，目前國內共有6海港1空港被劃設為自由貿易港區，離島只是想比照這些自貿港成為「離島自由貿易示範區」，為何就被視為洪水猛獸？高雄連在自貿區裡頭劃設「金融特區」都可以研議了，為何離島連提案都要被污衊？她誠心地邀請沈伯洋能親身到金門走走看看，讓他對離島能有更多的了解，了解金門經濟發展的困境及對醫療資源的需求，不要屢屢用台灣的眼光來看金門。

陳玉珍感嘆，金門不論是醫療設施、醫事人力、醫療品質及服務量能，鄉親都希望能夠有持續改善的空間，甚至進一步減少鄉親需要奔波到台灣診治的情況。她表示，若能夠在金門劃設「醫療專區」，吸引更多醫療機構或法人，能夠來到金門開設分院或醫療院所，如此一來不僅能夠照顧金門鄉親健康，也能給予金門發展大健康產業的可能。

這次總質詢中，陳玉珍也特別質詢行政院長卓榮泰，卓也承諾會請國發會及衛福部針對如何幫忙發展金門的醫療產業，若有法律不足之處，也可進行修正。

陳玉珍直言，沈伯洋可能不知道，陸委會在去年7月23日，就已經開放中國大陸旅客可循小三通到金門「做人」，對眾多渴望孩子的中國大陸夫婦能夠在金門求好「孕」，顯見發展金門的大健康產業，對中央來說，是正在一步步「試點試行」當中，沈委員不要錯判形勢。

至於設置金門自由貿易示範區，陳玉珍說，不論是金門的縣議會，或是行政院金馬聯合服務中心與金馬澎聯盟共同主辦「離島建設條例研討會」當中，都有過深入而廣泛的討論，且自貿港區的設立，將可帶動基礎設施建設，提升居民生活水準，促進產業經濟發展，從而建立多樣化經濟結構，引進多樣化的產業，包括高新技術、服務貿易、旅遊業等，進而推動金門經濟結構的優化和升級。