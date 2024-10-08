士兵打靶臉貫穿亡！徐巧芯問SOP　顧立雄坦言：沒辦法

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

台中清泉崗基地今（8日）日下午發生嚴重意外，一名空軍防空暨飛彈指揮部302營的士兵在打靶時中彈送醫不治。國民黨立委徐巧芯質詢時問國防部長顧立雄T91步槍打靶的SOP，顧立雄坦言，「坦誠跟委員報告，沒辦法跟委員詳細報告」，徐巧芯則求國防部全面檢討並改善打靶槍枝等流程的SOP。

顧立雄下午前往立法院備詢，徐巧芯質詢時關注清泉崗意外，質問顧立雄是否了解T91步槍從打靶到清槍的SOP？顧立雄則坦言無法回答，「坦誠跟委員報告，沒辦法跟委員詳細報告」。

徐巧芯表示，顧立雄是新任部長，但這些SOP應該要了解，雖然顧部長不是軍人出身，但這是國防部長應該了解的。

顧立雄指出，打靶的SOP他現在沒辦法說，但就他所知，打靶都會有一線二線，該士兵是在二線準備當中。

徐巧芯接著說，之前就有國軍反應，每次打靶很害怕，清槍的人沒按照程序，有時卡彈軍官以為處理好了，有時是槍枝故障有問題。她特別跟部長拜託，調查的時候不要只推給士兵，說不清楚流程、自己疏失，人是非自然死亡，應該請檢方進來調查，這不是單一士兵擔憂，是許多軍人共同恐懼。

顧立雄強調，他會要求全面釐清，包括整個SOP有無做到、應有的SOP是什麼，「我釐清後再向立委報告」。

