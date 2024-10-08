分析韓國瑜新會期不一樣了！　媒體人曝邀吃和解飯有「這目的」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院第2會期開議，院長韓國瑜，先是在國民黨實務研討會時，期勉黨內立委、提醒花東三法不該硬攻，現在更替行政院長卓榮泰邀朝野黨團吃「和解飯」，解決總預算案爭議，這些動作都引起外界討論。對此，媒體人單厚之7日表示，上會期韓國瑜低調、韜光養晦，但可以觀察到這會期完全不一樣，已經開始不斷有所作為，準備發揮影響力，而邀請和解飯不一定能和解，但就是要展現態勢、建立威信。

單厚之於節目《57爆新聞》表示，韓國瑜在上會期，剛當院長時其實非常低調，很少出去露面、主持議事基本上不出錯就好。但大家可以觀察到這個會期的狀況完全不一樣，例如日前實務研討會時，韓國瑜直接跟國民黨表示「花東三法不該這樣做，中間選民已經不開心了」，最近更可以看到像是「和解飯」之類的動作。

單厚之認為，韓國瑜上會期是韜光養晦，希望先穩固自己的地位，這個會期顯然認為已經很穩了，對國民黨團提出建議，準備開始發揮影響力、到處展現能量。

單厚之說，所以韓國瑜現在不只針對中南部，而是要不斷的讓自己有所作為，不只調和立法院，更試圖指導國民黨在立法院運作，該走一個什麼方向，不能像上會期一樣弄了一堆事，不僅搞得大家尷尬、又被民眾罵得一蹋糊塗。



最後，單厚之強調，所以現在韓國瑜邀請和解飯，能不能和解？不一定，但韓國瑜就是要藉此把自己的態勢做出來，在過程中不斷建立威信。

▼資深媒體人單厚之。（圖／記者林敬旻攝）