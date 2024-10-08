帶女兒到「通訊行玩手機」被罵！她怒喊：年輕人對小孩有惡意

▲一名媽媽分享帶女兒到通訊行玩手機被罵的經歷，引發熱議。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一位媽媽近日發文抱怨稱，她帶女兒到通訊行玩手機，沒想到才使用15分鐘，卻遭路人阻攔，導致女兒遊戲輸了在哭，而對方更嗆「買回家玩很困難嗎」，讓媽媽直呼「現在的年輕人對小孩都很有惡意」。不過，貼文曝光後，卻引來大批網友吐槽「怎麼好意思霸佔」，更有疑似當事人的女網友現身回應：「完全曲解意思」。

這位媽媽在Dcard以「現在的年輕人對小孩都很有惡意」為題發文，表示為避免女兒太早接觸手機，有時候會帶她到通訊行玩幾分鐘，但某天女兒在玩遊戲時，卻有個女生站在旁邊看，過了差不多15分鐘後，她直接將手機疊在展示機上，害女兒輸掉遊戲、當場大哭，「我好聲好氣和她說再等一下，讓我女兒玩完這一關就好，那個女生竟然回我『買回家玩很困難嗎？』她旁邊的朋友也附和她，說我是不是買不起」。

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原PO接著說到，女兒聽完後哭得更慘，讓她忍不住怒斥「說看了就一定要買？難道他去逛街，看到的每個東西都會買嗎？他朋友也物以類聚！嘲諷別人買不起真的很沒素質」。

貼文一經曝光，許多網友紛紛留言，「就是有像妳這樣的家長，才會讓人越來討厭小孩」、「拜託不要刪文，讓大家看看到底為什麼現在大家不想生，和有多少不會教的父母」、「把門市的展示機當成你們家的遊戲機，奇妙的教育，影響到別人使用展示機的權益，還拿小孩來擋，人們不是對妳的小孩有惡意，是對你們的行為不滿，不要牽扯到小孩身上」。

也有人直言，「妳憑什麼佔用那麼久？要不要乾脆把家賣掉，都去睡IKEA就好？」「奇葩到我以為誰反串」、「身為媽媽的我其實也不太能諒解妳的行為，現在真的很多家長用『為孩子好』合理化自己的無腦和無理行為與理論」、「真正想要限制的話，應該在家要給她一個規則才能玩手機，或給她那種只能打電話簡單拍照功能的手機」。

此外，有位疑似是當事路人的網友以「我就是那個『對小孩有惡意』的女生」發文澄清，事發當時，她並沒有直接把手機擋在對方女兒面前，只是善意提醒對方後面還有人要用，或許是她把手機放在「桌面上」的動作讓人誤解。

她指出，這位媽媽並沒有她形容的那麼客氣，而是回我：「沒看到我女兒還在用嗎？」才讓人忍不住回應「那妳為什麼不買回家玩」她也強調，「我朋友根本沒有嗆她買不起！完全曲解了我們的意思……如果妳有以身作則給小孩好的身教言教，妳的小孩今天就不會因為這種事哭唷，不是對小孩有惡意，妳女兒有妳這種只生不教的人當媽媽，我可憐她都來不及了，怎麼會對她有惡意呢」。

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