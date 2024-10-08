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全台最靈月老廟！彰化1間「脫單」神效率　台北這間拜完就分手

最靈月老廟名單曝光！（示意圖／Pixabay）

▲最靈月老廟名單曝光！（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣有許多不同廟宇，其中月老廟是許多人想要祈求好姻緣的地方，最近，網上就瘋傳一份名單，分析哪間月老廟保證脫單、較有效率或適合求復合，掀起熱烈討論，甚至釣出不少男女網友分享經驗談。

不少人會想「拜月老」為感情加持，或希望藉此告別單身、順利脫單！就有網在Threads發文表示，最近網上瘋傳最靈驗月老廟的名單，以下6間也各有不同特色，「像是台北霞海城隍廟，是出了名的『快速、有效率』；艋舺龍山寺則十分靈驗；而台中樂成宮可以去『求復合』；南投日月潭的龍鳳宮拜完『保證脫單』；台南正統鹿耳門聖母廟及彰化鹿港天后宮，都是拜了有助『感情加溫』」。

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對此，就有不少人回覆，台北「霞海城隍廟」相當靈驗，「霞海城隍廟非常靈驗！自己和好友親測有效，但條件要講得非常清楚，我朋友去拜完馬上認識一個和他提出條件完全符合的對象，談了一陣子發現自己竟然是第三者，所以連『單身』這個條件也要加進去講」。

另外，還有網還有網友表示，「霞海真的是急件在處理，但條件要講清楚，不然每次都要再回去補充」、「推1，建議列清單，越細越好，月老真的會找跟你清單大概符合八成的人，給妳過濾」、「霞海城隍廟真的蠻靈驗的，之前去拜差不多一個月就有人告白，那時候還特地回去還願，結果對方人品超爛」、「沒開玩笑...我就是拜完霞海馬上脫單，然後馬上被綠」、「霞海真的是很快，但不一定配的好」。

不過也有苦主委屈表示，「拜完霞海，紅線不見依舊單身」、「我一定是被月老遺忘了」、「我跟朋友去霞海，沒多久她脫單、要結婚了，我還在魯」，另外，還有不少人推薦龍山寺的月老，「台北真的靈，龍山寺之前連去8年都有穩定的男友，今年沒去就分了，還一堆爛桃花，肯定在懲罰我不虔誠」、「每次去龍山寺拜完都會分手，三任屢試不爽，斷爛桃花有效率，認證」。

除此之外，還有網友表示，「我只懂樂成，斬爛桃花，超級無敵有效」、「彰化市月老廟超厲害！霞海也很推，樂成宮脫單也很快」、「龍鳳宮拜完，不到1個月就遇到現在的男友（目前已在一起超過3年），男友推薦朋友去，也是不到1個月脫單，姻緣也都是好的，龍鳳宮月老真的很厲害啊！大推」。

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