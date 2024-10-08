搭機遇情侶問「能不能換位？」他一聽對方講「1句話」秒拒絕

▲男網友買機位卡情侶中間，沒想到聽到他們說「以為中間沒人選，這樣整排就是我們的」後相當傻眼，直接拒絕對方。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

搭乘飛機時大多可以預先選購座位，可以按照自己喜好的選擇。日前就有一名網友在網路上發文，表示自己訂飛機票時，看到一排3人座位還有剩下中間的位置，於是便買了該座位。沒想到上機後，遇到一對情侶詢問他能不能換位，結果原PO卻聽見對方說「以為中間沒人選，這樣整排就是我們的」，讓他瞬間傻眼，直接不答應對方換位的要求。

一名網友在Dcard以「飛機座位一定要讓座嗎？」為題發文，表示他準備一個人搭機出國，在訂機票時，就已經先選擇了位置。由於該班飛機幾乎全滿，只剩下零星幾個座位，於是他就選了一個3人一排中間的座位，左右兩邊都有坐人。

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原PO指出，他上飛機之後，發現有一對情侶上來「剛好是我左右兩個的位置」，後來該對情侶就詢問他，是否能換座位。當下原PO覺得沒差，原本決定跟兩人交換座位，沒想到竟聽見對方說「我們買票的當下就選位，想說這樣中間空一格不會有人選就可以坐一起，旁邊也不會有人，整排都是我們的。」讓原PO聽了相當傻眼。

原PO透露，聽了對方說的這些話後，覺得他們相當自私，瞬間不想跟對方換座位，「最後就是沒有換位置，他們坐左右兩邊的位置，我坐中間。」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「支持你！！ 這種自私的人的人就是要給他們上一課」、「第一次知道這種買法。了解了，以後我都會故意選中間的」、「有聽過這種座位買法，真的寧願一開始就劃一起，中間那個位子如果有其他人，本來就沒有義務要讓位給誰」、「我覺得你完全不用不好意思，禮貌是留給需要的人」、「一點也不，他們會這樣選，本來就要承擔風險。況且，他們也傻得可以，竟在別人面前這樣說話。按理來說，也不該換位置，因為每個座位都是記名的」。

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