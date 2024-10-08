主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁



▲網友爆料男主管有論及婚嫁的女友，卻在店內跟工讀妹妹偷情。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

看到主管秘密該說嗎？最近有一名女子上網求助，她發現男主管有論及婚嫁的女友，卻與新來的工讀妹妹曖昧，甚至趁其他同事下班後在店內「翻雲覆雨」，親熱畫面全被監視器拍下。許多網友勸女子向老闆檢舉，因為男主管行為不道德外，一定也違反公司規定了。

日前有一名女網友以「主管跟工讀生在公司偷情」為題在網路論壇Dcard發文，她介紹自己的工作有很多分店，各分店的員工常常聚餐、大多也互相認識，其中她待的分店男主管與她一名在不同分店的女同事是情侶，兩人甚至論及婚嫁，女同事上周才公開他們明年計畫登記結婚。

豈料，男主管和新來的工讀妹妹很曖昧，凡遇到工讀妹妹收班，男主管會讓其他同事提早打卡下班，製造他和工讀妹妹單獨相處的機會；原先她只認為男主管和工讀妹妹僅培養感情，令她震驚的是，男主管將鐵門拉下後，和工讀妹妹在店內直接發生性行為，而她透過監視器畫面直擊全程。

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女網友解釋，其實她很納悶男主管明知有監視器為何還做出荒唐行徑，在旁敲側擊後得知，男主管以為只有他有遠端遙控監視器的權限，還以為監視器壞掉，殊不知她也有授權可以看監視畫面，最重要的是監視器並沒有壞掉。對此女網友很困擾是否要上報老闆，或是要讓主管女友知道他偷吃一事，畢竟男主管的行為讓她感到噁心。

貼文一出，底下許多網友紛紛給意見，「如果真的討厭他，就假裝東西失竊，有藉口調閱監視器，讓老闆自己看到決定如何處理」、「別自己說出他們偷情的事情，弄不好會惹禍上身」、「我是妳就會檢舉到老闆那，不是為了正義感，而是男主管的行為已經明顯違反工作行規，讓你們提早下班打卡鐵定是違反公司規定」。

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