拚國旅2億人次「全台100亮點」　觀光署：每月推優惠主題活動

▲觀光署今年設定國旅2億人次的目標，將與22縣市合作打造全台100觀光亮點，刺激國旅。（圖／記者羅志華攝）

記者蔡亞樺／台北報導

刺激國內旅遊觀光市場，觀光署今年訂定國旅達到2億人次的目標，正著手規劃與22縣市合作打造100個觀光亮點，並補助各縣市政府共同行銷，11月起每個月選定1到3個縣市，推出旅遊優惠及主題活動。

觀光署表示，考量100亮點分布全台22縣市，觀光署補助各縣市政府共同行銷「台灣觀光100亮點」，包含在亮點周邊舉辦主題活動、百大亮點行銷宣傳、媒合觀光產業優惠等。

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觀光署也規劃串聯各縣市舉辦「環島月月Party」活動，並規劃電子集章抽獎、壯遊體驗等行銷，今年11月起至明年10月，每月擇定1至3個主打星縣市，推出食宿遊購行好康優惠，並結合該縣市當月主題活動，引客順遊亮點。

觀光署長周永暉說，國旅市場除了中央要推動，地方政府也要肩負起引客任務，已請22縣市政府提出轄區觀光亮點，再由觀光署補助每個亮點行銷預算，推展台灣旅遊特色。

此外，為鼓勵使用大眾運輸，觀光署推出搭乘台灣好行持電子票證（含行動支付）享客運票價半價優惠活動，即起至明年8月31日，共有75條路線參與優惠（宜花東10條路線至今年底免費）；到12月31日為止，推出不分平假日台灣觀巴2人成行1人免費優惠活動，共56條台灣觀巴套裝參與優惠。