柯文哲貼身帳房「橘子」還在境外　北檢今傳喚多名京華城證人

▲北檢偵辦柯文哲涉京華城圖利案，指揮廉政署傳喚多人到案作證。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，8日指揮廉政署傳喚多名關係人到案協助作證，針對週刊報導，柯文哲的秘書許芷瑜疑為重要帳房，可協助解密民眾黨相關帳冊金流，據了解，目前許女仍在境外，專案小組認為她的涉案角色還有待釐清。

週刊報導，綽號「橘子」的許芷瑜是柯文哲遠親，與柯文哲的高中同學李文宗都是協助處理金流的重要帳房，但許芷瑜在8月底已離境前往日本，隔天因北檢監控發現涉嫌收賄的市議員應曉薇企圖搭機，緊急拘提並展開首波搜索，將應曉薇與涉嫌行賄的威京集團主席沈慶京等人聲押禁見獲准。

對於許芷瑜被報導為柯文哲涉犯《貪污治罪條例》案中的關鍵嫌疑人，北檢表示，「經查目前許女涉案情節及其於案件中之角色，仍待調查釐清，請外界勿恣意揣測。」

據了解，北檢目前已鞏固柯文哲在台北市長任內，無視局處官員提醒，指示時任副市長彭振聲督導京華城容積案，創造無法源依據的獎勵項目，多給予20%的容積，讓京華城如願取得總計560%的改建容積，換算不法圖利價值約111億餘元，檢察官已向法院聲請保全查扣京華城所在土地獲准。

而為了解沈慶京是否以捐款給民眾黨或柯文哲個人參選總統作為圖利對價，釐清柯文哲USB疑似帳冊中的「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」所代表意義，檢察官8日指揮廉政署傳喚多名相關證人到案說明。