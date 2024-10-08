週刊爆朱亞虎咬京華城案秘辛　游淑慧揭3錯誤：時序及案情都不正確

▲前台北市兵役局長朱亞虎。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，今（8日）週刊再爆出檢廉偵辦有重大突破，威京集團主席沈慶京的心腹朱亞虎不僅認罪，更供出2020年柯文哲在市長室與沈「喬京華城容積率增至560%及捐多少政治獻金」。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出這則爆料3錯誤點，更還原議會調查的結果。她強調，時序及案情上都不太正確，若竹篙湊菜刀，無助案情釐清。

游淑慧表示，今天週刊的新爆料，在時序及案情上都不太正確，身為議會調查小組召集人，覺得有說明一二，希望外界對本案案情有一個清楚的認知。

游淑慧表示，錯誤一，週刊調查，朱亞虎9月27日到案已坦承，2020年為了讓京華城容積率從392%增至560%，曾與沈慶京到台北市政府市長室，與柯文哲及副市長彭振聲面談。

游淑慧指出，經過議會調查，392%到560%的進展是發生在「2017年」，當時沈慶京確實曾來市府拜會，但時任副市長是林欽榮。接著560%容積率2017年柯市府即提案都委會討論通過，2018年及公告確認。

游淑慧說，錯誤二，威京集團主席沈慶京2020年為了讓京華城容積率從392%增加到560%，與心腹朱亞虎到台北市府市長室與柯文哲密談後，民眾黨政治獻金專戶收到威京集團7名員工匯入共210萬元，隨後京華城容積率也確定為560%。

游淑慧指出，經議會調查，同上時序錯誤，2017年京華城容積率早已確定為560%。且威京員工於2020年3月下旬捐款前，柯文哲和議員便當會討論的威京陳情訴求為「允建樓地板面積保障（換算容積率678%）」。

游淑慧說，錯誤三，事項錯誤，2020年3月26日210萬元入帳民眾黨後，隔天台北市都發局即函覆京華城，沈慶京在確認京華城案容積率至少有560%。

游淑慧，經議會調查，2020年3月27日，都發局函覆的那封「奉交下」公文，是讓京華城知道，都發局奉柯市長交下的陳情信已辦理，會將允建樓地板保障「換算容積率678%」一事交給都委會研議。

最後，游淑慧強調，京華城案的案情外界已關切多時，此時報導若還竹篙湊菜刀，混淆時序和大事記，無助案情釐清。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

▼游淑慧提出公文資料，指出爆料時序及案情錯誤。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大）