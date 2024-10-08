1個月前就聽說「橘子出國了」！四叉貓見報導愣：以為單純出國

▲柯文哲深陷京華城案。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，傳出威京集團主席沈慶京透過捐獻政治獻金方式行賄，今（8日）爆出柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜是全案關鍵人物，卻在檢廉搜索前出境，至今仍未回台。對此，網紅「四叉貓」發文表示，一個多月前就聽說許芷瑜出國，「那時以為只是單純出國，沒想到竟然跑了一個多月。」

四叉貓今日上午9點多發文，看到週刊報導橘子逃出國，突然想到他一個多月前上政論節目，在休息時間跟其他人閒聊的時候就聽說了，「那時以為只是單純出國，沒想到竟然跑了一個多月，不過我現在想不起來是誰講的…（可見完全沒放在心上）」。

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四叉貓在留言處直呼，一個月前就被別人暴雷，今天週刊報導出來，他完全沒驚喜感。看到網友建議：「可以回去看影片回放」，他則回「在休息時聊天啦，沒錄影的時候，想不起來那天是誰提到這件事的，但有人講所以我知道。」

貼文引發議論，「去日本一個月。絕對不是單純度假」、「原來最關鍵的是這顆橘子。」還有不少人想起四叉貓才去日本，紛紛打趣，「你不是去日本找她啊？」「你也去了日本，莫非…」、「你就是跑去日本跟橘子談條件，交接USB跟金鑰才回台的吧？」