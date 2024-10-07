一中商圈格鬥場！髮廊母女檔與女房東當街互毆　互告傷害

記者許權毅／台中報導

台中市一中商圈昨晚傳出衝突事件，北區精武路一間髮廊由一名陳女與女兒林女租下，2人與房東羅女因故鬧上法院，疑似近期準備要開庭，雙方又在髮廊私下碰面，過程中雙方一言不合，直接在店前大打出手，羅女被打到地上，眼部被打到瘀傷。警方獲報到場，將雙方戒護送醫，互相提傷害告訴，移送台中地檢署。

▲台中一中商圈昨晚傳出3女打架案，一名房東與租客母女檔發生糾紛，在髮廊前互相拉扯。（圖／翻攝黑色豪門企業）



第二警分局昨晚18時許獲報，北區精武路一間髮廊有衝突，立即派遣育才派出所多名員警到場制止。經警方調查，42歲羅女為該址房東，64歲陳女跟女兒40歲林女租下該店經營髮廊，昨晚雙方在店裡碰面，因民事訴訟問題爆發口角，隨即在店外徒手互相攻擊。

▲警方到場後，將雙方拉開，事故雙方互相提告傷害。（圖／記者許權毅翻攝）



事發地點位在熱鬧的一中商圈，昨晚又是假日，人潮眾多。有民眾拍下事發影片，只見林女朝羅女攻擊數次，甚至用腳踢踹，接著換陳女上前拉扯，羅女起身後趕緊躲避。陳女大喊「這房子我租的！」羅女則是不斷尖叫，有人看見此情，趕緊撥打電話報警。

員警到場後，陳女向員警不斷說明緣由，並且秀出手上傷勢，證明雙方是互相攻擊拉扯。經警方檢視，羅女左眼瘀傷及身體多處挫傷，林女左手及左膝擦挫傷，陳女左腕部受傷。

警方說，全案經警詢後，雙方均坦承犯行並互提傷害告訴，全案依傷害罪嫌將該案移送台中地檢署偵辦。