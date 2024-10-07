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1年340天住飯店　她親揭5招「超專業防雷」還有隱藏好康

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲不論是渡假或出差，住宿品質都會產生重大影響。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

加拿大《多倫多星報》旅遊記者吉布森（Amber Gibson）因為工作的緣故，一年365天，有340天都住在飯店裡。她撰文分享確保住宿品質的5個小訣竅，不僅簡單、免費，甚至還有機會獲得額外福利。

什麼東西最重要？
飯店總會大力宣傳所有高級設施，但實際上大多數賓客很少使用，可以依照個人需求，審視要選擇哪一間飯店。例如，提前查詢健身房的營業時間與設備，確認有沒有時間享受SPA和泳池，或者因為必須整天待在房裡開會，需要更注意客房服務品質，「想想什麼會讓你對於這次住宿感到高興。」

直接跟飯店訂房
業者總希望消費者直接跟飯店訂房，而非透過第三方旅宿平台，因為他們必須向那些網站支付傭金，如果發生問題，也更難處理。如果直接向飯店訂房，還有機會享受更大彈性與福利，例如提早入住、較晚退房、房間升級等。

▲▼ 飯店,酒店。（圖／CFP）

勇敢要求額外東西
如果有什麼事物可以讓你的住宿更加舒適，不要害怕友善地提出要求，例如額外索取拖鞋、沐浴用品，借用手機充電器甚至電棒捲等。

加入會員
不論你是經常旅行或很少渡假，加入會員不僅免費，還能累積點數，尤其高級飯店集團提供的福利，往往相當穩定又划算，例如延後至下午4點退房、免費早餐、房間升級、免費停車等。

出錯時保持友善

出門在外難免遭遇不順、發生差錯，例如乾洗衣物放錯位置，或者Wi-Fi連線有問題。請試圖理解，並給予第二次的彌補機會。吉布森指出，飯店往往會希望把事情做好，尤其如果顧客態度友善的時候，更是如此。客房服務是一份需要情緒勞動的工作，而且前來接洽的員工，很可能根本不是問題的罪魁禍首。

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