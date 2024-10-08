「柯文哲當然可能外遇」　沈榮欽：媽寶反叛要證明自己成長

▲柯文哲被鍾小平爆與女性有鹹濕對話。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉入京華城容積弊案遭到羈押，國民黨台北市議員鍾小平近日爆料，柯文哲的手機已經被破解，並發現其中LINE和微信的對話內容，涉及「追求女生」的訊息，甚至有「鹹濕」對話，引發社會熱議。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，許多支持柯的人都因柯的人設而不相信阿北會外遇，但作為從政以來「媽寶」標籤如影隨形的柯文哲，外遇就成為他證明自己的方式之一。

沈榮欽在臉書發文表示，「柯文哲可不可能外遇？當然可能。」他說從柯文哲過去的形象來看，許多支持者不相信他會有外遇行為，但他也強調，柯文哲在從政期間一直未能擺脫「媽寶」的標籤。柯文哲就曾公開表示，自己的婚姻生活包括伴侶的選擇，都是由父母安排的，這讓他對家庭的情感連結相對薄弱，更傾向於在工作中找到寄託；沈認為，外遇對柯文哲來說，除了是賀爾蒙作用的結果，也是一種證明自己「成長」的方式。

沈榮欽指出，柯文哲的母親個性強勢，這導致柯文哲在很多場合表現出「媽寶」的行為特徵。沈榮欽說，當柯文哲遇到不如意的事情時，經常會脫口而出「我要生氣了」，這是典型未能學會處理憤怒情緒的表現，在向母親發出訊號，讓母親來處理他的憤怒情緒，而柯年近花甲，遇到不如意的事仍常對外人說出「我要生氣了」，「正是柯文哲無法成長為成熟人格的特徵之一」。

在這種前提下，沈榮欽表示，外遇就成為柯文哲反叛母親權威，證明自己成長的方式之一。

儘管外遇本身對公共事務來說不具決定性意義，但沈榮欽也提到，如果其中涉及到柯文哲與中國相關的情報或利益交換，則可能引發更大的關注。他指出，中共長期以來對外國政要實施「藍金黃」計畫，控制政商界人物，台灣也難以倖免。因此，若柯文哲的外遇與此類操作有關，情況將變得更加複雜。

最後，沈榮欽強調，雖然緋聞在公共事務上不具重大意義，「但是對個人形象卻是毀滅性打擊，對注重家庭關係的政治文化與人設者尤其如此。」，外遇傳聞會讓政治人物的支持度進一步下滑。他表示，若外遇傳聞屬實，「會讓他原已支持度大降的小草更加分崩離析， 陳佩琪更易破防，民眾黨政客更為心驚。」