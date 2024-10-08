柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣　7人210好了感謝560

▲京華城土地已遭扣押，市值千億元的建案面臨停工。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

威京集團主席沈慶京2020年為了讓京華城容積率從392%增加到560%，與心腹朱亞虎到台北市府市長室與柯文哲密談後，民眾黨政治獻金專戶收到威京集團7名員工匯入共210萬元，隨後京華城容積率也獲確定定為560%，2020年4月初，朱亞虎告訴柯文哲的帳房李文宗「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」，李文宗也隨即回應「謝謝將軍」，這一段過程與對話，被視為沈與柯從期約到收受賄賂的鐵證，完全符合《貪污治罪條例》的違背職務收賄罪構成要件。

李文宗2018年擔任柯文哲市長辦公室主任，隔年出任台北捷運公司董事長後，與朱亞虎接上線，2人多次針對京華城容積率與民眾黨資金運作進行討論，後來李更涉嫌以有問題的錢，找來學者孫鳳群等人成立新故鄉智庫協會、眾望基金會及木可公關公司，這些單位是否利用不實單據套出資金，讓柯文哲用來買房等，是檢廉追查重點。

▲柯文哲（圖）曾在市長室與彭振聲、沈慶京、朱亞虎會面談京華城。

京華城弊案至今已有柯文哲等7名被告遭羈押，儘管圖利、期約收賄及金流等事證一一浮現，但疑似賄款的部分，目前僅查出柯買商辦的4,300萬餘元、陳佩琪存ATM的現金619萬餘元，以及假政治獻金210萬元等，加計共5,000餘萬元，相較於沈慶京編列論功行賞的預算9億餘元仍不成比例，且朱亞虎只針對210萬元行賄認罪，其餘行賄與後段金流仍堅不吐實，等於是認罪認一半，因此仍遭羈押。

此外，本刊也接獲爆料，指朱亞虎曾在210年針對京華城案，寫陳情信給柯文哲的愛將蔡壁如，朱、蔡2人還在北市府市長辦公室北側的顧問辦公室（現為會議室），見面至少5次。

▲朱亞虎（圖）坦承曾與沈慶京密會柯文哲，並以政治獻金名義行賄柯文哲210萬元。

知情人士指出，沈慶京與柯文哲在市長室密會達成相互幫忙的共識後，沈即交代朱亞虎找7位威京集團員工，以「假政治獻金、真賄款」的方式，捐210萬元給民眾黨，對柯表達善意。朱亞虎到案坦承，2020年3月沈親自下口諭要他找7名員工匯款210萬元給民眾黨，目的是要確認京華城容積率保住560%。

朱亞虎接獲指示後，以集團旗下鼎越開發等公司資金，由京華城監察人張志澄找來黃淑雯等5位同事當人頭，並與法務長陳俊源研究後，由他們7人在3天內將公司給的現金，拿公司給的現金，以每人30萬元方式匯進民眾黨政治獻金專戶，藉此規避政治獻金法，張志澄等7人到案後，均已坦承是人頭捐獻者，但不知是行賄。

▲京華城主席沈慶京（圖）被心腹朱亞虎證實，曾親口下令由7名員工當獻金人頭行賄柯文哲。

2020年3月26日210萬元入帳民眾黨後，隔天台北市都發局即函覆京華城，沈慶京在確認京華城案容積率至少有560%後，4月初，朱亞虎告訴李文宗「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」，李文宗也隨即回應「謝謝將軍」，同一時期，沈慶京也由應曉薇與柯文哲在3月10日舉行便當會，柯的妻子陳佩琪也在3月10日起分10餘次把157萬餘元現金存進自己及子女帳戶，檢廉已逐一比對是否與沈慶京賄款有關。

本刊調查，民眾黨立委黃國昌的老戰友，時代力量前黨主席徐永明，被控與太流前董事長李恆隆達成「我幫你開公聽會，你給政治獻金200萬元」的方式完成期約賄賂，錢還沒進帳就被查獲，因已雙方完成《貪污罪治條例》收賄罪的「期約」行為，被法官認定雙方已達成對價合意，徐永明一審遭重判7年4個月；如今柯文哲不僅遭查出期約，也有金流進帳，將比徐永明更容易被依收賄罪重判。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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