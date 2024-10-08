揭柯、沈2020就有金流關係　吳靜怡再爆「柯貼身帳房橘子」神秘背景

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，傳出威京集團主席沈慶京疑似利用員工，透過捐獻政治獻金方式行賄，今（8日）再爆出柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜是全案關鍵人物，卻在檢廉搜索前出境，至今仍未回台。對此，政治評論員吳靜怡指出，柯、沈2人2020年就有金錢流動的關鍵時間軸，痛批柯文哲連210萬都要貪。她也透露，帳房「橘子」是柯媽媽好姐妹的孫女，更是柯文哲相當依賴的對象，信賴程度超越陳智菡，更企圖培育成蔡壁如一樣的角色。

吳靜怡於臉書表示，柯文哲涉嫌利用民眾黨政治獻金專戶收受期約賄款，連210萬都要貪！沈慶京與柯文哲在市長室密會達成相互幫忙的共識後，2020年就開始有圖利與金錢流動性關係。

吳靜怡指出「金流時間軸」，2020年3月10日柯文哲召開關鍵便當會、3月17日陳情信直達市長室、3月20日柯文哲交辦都發局、3月23日擬好核定公文、接著3月26日以「假政治獻金、真賄款」的方式，找7位人頭，捐210萬元到民眾黨政治獻金專戶，朱亞虎4月回報「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」，李文宗則回應「謝謝將軍」、最後3月27日都發局長黃景茂核定回覆京華城公文。

吳靜怡質疑，之前，民眾黨秘書長周榆修氣到用拳頭捶門表示「應曉薇拿了4500萬，一個市長拿700萬，你們相信嗎」，不知道現在民眾黨秘書長，要捶幾個玻璃門？因為柯文哲連210萬都要貪。而京華城土地被扣押，那麼不當收受賄款的民眾黨政治獻金專戶、4300萬商辦是不是一併都該扣押，難道檢調又要給柯文哲各種禮遇。

另外，吳靜怡說，朱亞虎的「小沈很小氣」是不是只是一個幫柯文哲製造斷點，畢竟，甜點這樣的好處怎麼可能全部都到黨庫，有沒有更多現金送到內庫？同年，2020年3月10日至4月14日陳佩琪以ATM分次存款，金額共157萬3,000元，分別存入自己及3名子女帳戶。

吳靜怡再說，全案唯一被列為「洗錢」被告的新故鄉智庫學者孫鳳群，算是2022年開始登場的人物，是不是加入了李文宗團隊，陸續成立柯文哲金庫？分別為新故鄉智庫協會、眾望基金會、木可公關公司，涉嫌將不法的錢變成合法？

提到「柯文哲貼身帳房」，吳靜怡透露，橘子許芷瑜是柯文哲個人相當依賴的對象，而且柯文哲企圖將許芷瑜培育成蔡壁如，但許芷瑜家境本來就相當富裕，又是柯文哲媽媽好姐妹的孫女，所以絕對不可能像蔡壁如一樣幹苦差事，角色就像是柯文哲的傳話筒和探子。

吳靜怡指出，柯文哲對橘子的信賴程度，就是交接Line管理員時，指定柯文哲本人之外，唯一就是橘子了，柯文哲信賴橘子超越陳智菡很多。

最後，吳靜怡強調，總之，橘子許芷瑜，就好好回台灣接受調查吧！如果搞到被通緝就太不值得了。

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）