柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

▲柯文哲的貼身帳房許芷瑜，綽號「橘子」，8月底接獲柯指令出境赴日。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案，隨著柯的大帳房李文宗及威京集團主席沈慶京心腹朱亞虎遭羈押禁見，又有重大突破。本刊掌握，除了李文宗在京華城案扮演喬事的大帳房，另一尚未浮出檯面的柯文哲貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜也遭鎖定，她的角色猶如當年陳水扁貪汙案的扁家大帳房陳鎮慧，預料將成為釐清案情的重要破口。

為追查金流，檢廉日前獲得重要情報，直指未浮上檯面的貼身帳房橘子許芷瑜才是關鍵人物，只要找到她就能勾稽出柯所有帳冊的金流，不料，當檢廉準備進一步調查時，卻發現她已不在國內，且是早在8月底檢廉發動第一波搜索前，她就接獲柯的指示緊急出境，民間知情人士並透露，許出境前，柯還特地叮嚀「要保護好身邊的錢」。

本刊調查，8月28日檢廉趕在沈慶京及應曉薇有意出境前發動搜索，應曉薇因遭境管在機場被攔下，但橘子當時沒被鎖定，已早一天搭機離境，隨著柯文哲的手機及USB遭查扣後解密及相關情報進入，橘子的角色才隨之浮現。

▲台北市議員應曉薇（前）逃亡前在台中機場被拘提後羈押，同一時間，柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜已抵達日本。

本刊掌握，今年3、4月間，京華城案遭民代吵得沸沸揚揚之際，橘子就已不再出現柯文哲辦公室。一名柯的民間友人透露，橘子是以出國念書為由飛往日本關西地區，至今都未再見她現身民眾黨部，也有認識她的人形容「看來她是出國避風頭了」。

該人士指出，橘子知道自己在台灣的住處被檢廉搜索過，也有人勸她回台面對，至於會不會回來就不得而知，目前檢廉正持續聯絡要讓橘子回台接受調查，若她遲未到案，將面臨遭通緝。若許芷瑜能到案，並協助檢廉還原沈慶京行賄柯的事實經過與資金流向，她將可望如同扁案的陳鎮慧獲判免刑，屆時柯文哲相關弊案也可望真相大白。

▲陳水扁前總統貪汙案中的關鍵帳房陳鎮慧（圖）認罪，並協助解密USB隨身碟帳冊，獲判免刑。

知情人士透露說，柯文哲的2名帳房李文宗及許芷瑜，能處理柯陣營金流及政治獻金，關鍵都是2人與柯的關係已超越一般幕僚的角色，「兩人已形同柯的近親家臣。」

該人士進一步爆料，柯文哲2次打市長選戰，事後清查帳目，都有大筆現金捐款出包，甚至傳出有親近幕僚侵吞保管的獻金，讓柯大為光火，為了記取教訓，才會在去年總統大選時，將沒收據的政治獻金，都交由親近的李文宗及橘子單線處理。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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