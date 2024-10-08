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柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城容積率案，分2階段收賄。

▲民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城容積率案，分2階段收賄。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9月28日沈慶京的心腹朱亞虎與柯文哲的帳房李文宗遭收押後，證實了柯沈之間有行收賄罪的期約及金流，相關人證、物證、對話記錄都顯示柯文哲難逃收賄罪，就在10月1日檢察官打算第5度提訊柯要追查賄款金流時，他竟又使出怪招，賴在舍房拒絕出庭，不接受訊問。

本刊接獲爆料指出，柯文哲耍賴不接受訊問並非首次，8月30日他首度到北檢應訊也用過同樣的招式。當天柯剛開始面對京華城容積率放寬過程的問題幾乎有問必答，問他決策過程除了回稱不知道、不記得，還全推給副市長彭振聲，並一再強調自己授權專業，一切合法，更尊重都委會的共識決，態度相當從容。

不過，檢方掌握沈慶京透過旗下8個公司，匯款到台北市議員應曉薇與男友掌控的5個公益組織，總金額超過4,740萬元，懷疑柯文哲也在其中收賄，偵查庭氣氛突然變得肅殺，柯除了否認涉及不法，到後來眼見無法抵賴，竟直接站起來掉頭打算離開偵查庭，說「疲勞偵訊一整天，好累」「我是自願出庭的」「現在想回家了」。

柯文哲帳房李文宗（圖）協助處理京華城案行收賄遭羈押。

▲柯文哲帳房李文宗（圖）協助處理京華城案行收賄遭羈押。

由於檢察官已亮出底牌，拿出直指柯文哲涉嫌索賄的證據，萬一他閃人後找人串證或滅證，真相恐難以查明，只好當庭下令將他逮捕，但並未上銬，柯竟又立即出招反擊，認為檢察官逮捕程序不合法，向法官聲請提審。

但柯文哲聲請提審失敗，法院認為檢方偵訊及逮捕過程合法，柯在候審室睡了一夜之後再度接受偵訊，檢方使出殺手鐧，拿出當天從柯住家書房扣到的一只USB隨身碟，裡頭記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，懷疑他索賄1,500萬元。

朱亞虎（圖）坦承曾與沈慶京密會柯文哲，並以政治獻金名義行賄柯文哲210萬元。（軍聞社提供）

▲朱亞虎（圖）坦承曾與沈慶京密會柯文哲，並以政治獻金名義行賄柯文哲210萬元。

爆料還指出，檢方問柯文哲檔案為何如此紀錄？1500代表何意？柯一時愣住沒正面回答，後來對1500究竟何意始終閃爍其詞，也未承認是與沈約見面的時間，自始至終都未給出合理答案，就這樣一路僵持，從而演變出自檢方搜索約談、柯提審失敗、檢方聲押到院方裁定無保請回56小時的審檢辯攻防，直到後來檢方加碼補足罪證，抗告成功並將柯聲押禁見獲准，前後歷時3天，操得辦案單位及媒體人仰馬翻。

面對柯文哲不斷出招，檢廉除持續追緝貼身帳房許芷瑜，並逐一清查民眾黨及柯文哲競選總統的政治獻金名單真偽，近日將陸續約談可疑的捐獻者。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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