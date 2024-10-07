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桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

▲桃園機車事故件數及死傷人數居高不下

▲市議員林政賢針對桃園機車事故件數及死傷人數居高不下，提出質詢。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

根據桃園市交通事故10大運具統計，機車事故件數及死傷人數，持續居高不下。桃園市議員林政賢7日於市議會進行交通局及捷運工程局工作報告中，針對交通局就桃園機車事故檢討、三前瞻停車場使用率不佳及GC01高架段工安事故等議題提出質詢。

▲桃園機車事故件數及死傷人數居高不下

市議員林政賢指出，根據桃園市交通事故10大運具統計，機車事故件數及死傷人數持續居高不下。近5年來，桃園市每10萬機車事故均高於全國平均，108年至112年度的機車事故件數分別為2129件、2398件、2206件、2285件及2180件，而全國平均事故件數則為1555件、1632件、1595件、1654件及1752件，顯示桃園在交通安全上的努力仍然不足。

交通局長張新福表示，將持續改進，目前已透過強化高中及大學的交通安全教育，並針對夜間行駛的燈號改為三色燈設計，力求降低事故發生率。

▲桃園機車事故件數及死傷人數居高不下

除了交通安全，林政賢也關注桃園的停車場表示，桃園市內三個前瞻停車場停車率不足50%。分別是桃園市圖書館新總館37%、北景雲44及武陵高中停車場22%。文化局前廣場停車場撤案，導致委託設計及監造服務費用超過1007萬元的支出浪費，呼籲局處檢討這些停車場的使用情況以及文化局停車場撤案後經費的運用。交通局長張新福表示，經過推廣，這三個停車場的停車率已有所提升，而文化局前廣場停車場該案停止，後續經費挪至其他前瞻計畫上運用。

此外，在GC01標高架段工安事故方面，自工程開工迄今以來發生8起工安意外，造成1死7傷及2起吊車翻覆事件，5起工安意外與吊掛作業疏失有關。捷運工程局長劉慶豐強調，事故原因包括作業環境不穩定及操作人員未依規定接受回訓，將加強對施工安全的監管，以防止類似事件再次發生。

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