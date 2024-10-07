桃園國慶旅遊推薦　「探索北橫」抽好禮！慈湖音樂季雙十登場

▲復興區小烏來天空步道。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

光輝十月，旗海飄揚，全國上下洋溢著國慶的歡樂氣氛。桃園市政府觀光旅遊局7日表示，該局推出系列豐富多彩的旅遊活動，歡迎回台參加國慶的僑胞及全台民眾來桃園旅遊。其中，「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動即將接近尾聲囉，活動獎項非常豐富，包含電動機車、65吋電視、iPhone等好禮，籲民眾快來試試手氣！

另外，慈湖十尚音樂季活動本月10日、12日及13日三天，下午2點半到5點半登場，現場有特色餐車市集、桃園在地表演團體，以及多位知名藝人的精彩演出。

前往慈湖旅遊時，不妨順遊一下北橫沿途景點，享受山林間的美景，微涼的秋天最適合前往羅浮溫泉泡湯，位於北橫公路上的羅浮溫泉，屬優質的碳酸氫鹽泉(俗稱美人湯)，羅浮溫泉區設有免費的泡腳池和收費制的大眾溫泉湯池，所在地理位置極佳，可以一邊泡著暖呼呼的溫泉，一邊欣賞清幽的山景。

▲忠貞新村濃濃的國慶氛圍。（圖／觀旅局提供）

喜歡散步的朋友可以則能前往百吉林蔭步道、小烏來天空步道、角板山行館、東眼山以及拜訪拉拉山的神木群，安排一段與大自然親密接觸的旅程。欣賞完精彩的音樂會，不妨留宿桃園一晚，隔天拜訪有珍珠海岸之名的桃園沿海景點如：白沙岬燈塔、草漯沙丘、新屋綠色隧道、永安海螺文化體驗園區…等，或是前往竹圍漁港、永安漁港品嘗肥美的秋蟹，悠閒度過快樂的假期。

平鎮區忠貞新村一帶每到雙十節，就能感受濃濃的國慶氛圍。國慶假期來到這除了能逛國慶市集、體驗少數民族獨特的民族服飾、還能品嘗多元美食(如：各式風味的雲南米干、雲南大薄片、雲南豌豆粉等)。雙十節當天還有壯觀的萬人升旗典禮(每年自辦國慶升旗的國旗屋，今年會場及沿途掛設超越2萬面國旗，並移師至龍岡圓環旁公園擴大舉辦)與充滿熱血的「金三角跨族裔大遊行」，歡迎大家一起來感受國慶雙十的光榮與精彩，體驗忠貞小旅行。

除了國旗屋(今年移師龍岡圓環旁公園)的升旗典禮外，桃園市113年國慶升旗典禮於中壢區中原文創園區盛大慶賀，並將由「台灣之光」平鎮高中青棒隊、新明國中青少棒隊領唱國歌，一同慶賀我們的國家「生日快樂」。