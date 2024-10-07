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恆基9旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載　獲蔡萬才台灣貢獻獎

▲恆春基督教醫院九旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載獲蔡萬才台灣貢獻獎 。（圖／恆基提供）

▲恆春基督教醫院九旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載獲蔡萬才台灣貢獻獎。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」於4日在台北土行，今年適逢蔡萬才逝世10周年，特地增設一位特別獎，由恆春基督教醫院眼科醫師陳雲址獲獎，獲得這份獎項的他，謙卑地說「我只是做好上帝託付我做的事，堅持30年，每天就跟第一天一樣，充滿動力。」

▲恆春基督教醫院九旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載獲蔡萬才台灣貢獻獎 。（圖／恆基提供）

蔡萬才台灣貢獻獎係蔡萬才家族為紀念富邦集團總裁蔡萬才一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立，希望表彰對台灣各領域有具體成就、重大貢獻之個人或團體，進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，匯聚更多正向的力量。

1994年，陳雲址醫師放下在美國靜養的生活，因著從信仰來的感動回到台灣，找尋「沒有眼科醫師的地方」，透過恆基簡肇明董事長得知恆基需要眼科醫師，因此輾轉來到恆基。他是恆春第一個眼科醫師，窮盡一生去寫一道「愛」的證明題，至今仍未斷筆。

行醫60年，國防醫學系畢業，恆基人稱「老爹」的陳雲址醫師，今年90歲的他仍然在第一線為需要挺身而出，守護台灣尾居民「眼光」長達近30年。每到看診日，看診時間還沒到，診間外早已經坐滿了掛號的民眾。回想起初來到恆基，陳醫師說「一開始原本只計畫待幾年就好。」。但是，你在恆春半島待得越久，越是能夠看見這裡不是只有讓人難忘的山景海色，更有許多讓人心疼的畫面，讓你沒有辦法就這樣輕易離去。

30年前來到恆基，他與師母陳凌淑蓮女士同心設立眼科，使眼科從無到有。陳醫師夫婦將過去在北部開業的眼科設備儀器帶到恆春，甚至是手把手帶著護理人員學習設備的使用。然而光是提供這些還不夠，陳雲址醫師與醫療團隊進到部落醫療巡迴和衛教，幫助許多長輩願意來到醫院進行後續診治，使原先以為患白內障就從此瞎眼的部落長者重見光明。

在鄉親口耳相傳下，陳醫師門診的患者一個早上常常多達六十至七十位。有時早診後還不能休息，一路看到下午也不休息，他說「病人從山上下來看診舟車勞頓，更是花了一趟車錢，一定要把病人看完才能休息」。

而在他長年的駐診下，發現恆春地區的眼角膜潰傷病人比例高出其他地區許多。爾後他也積極防範洋蔥工人的失明危機，研發出護目鏡，後來有效地去預防洋蔥工人或協助採收的軍人，因角膜潰爛導致失明的危機。

除在眼科上有重大的貢獻外，他也曾擔任恆基院長，帶領醫院持續推動醫療與社會關懷的全人服務，所以即便白天已經耗盡體力看診，夜深人靜也總能看他一人獨坐在院長室中，挑燈夜戰看公文、處理行政業務，隔天早上七點半的晨會，他仍舊精神奕奕地站在禮拜堂的門口，問候每一位同工。

他將人生三分之一歲月奉獻給恆春，獲得這份獎項的他，謙卑地說「我只是做好上帝託付我做的事，堅持30年，每天就跟第一天一樣，充滿動力。」

90歲對許多人來說，早該是一個在家享受天倫的年歲了，但身在台灣尾的他師僅能透過視訊與在美國的家人見面。面對「要不要退休?什麼時候退休?」這個問題，他與師母早已有共識，「只要多活一天，就要多服事一天。」這是他的祈願。「一路走來有累的時候，卻沒有苦的時候。」他深信，每天能夠醒來，還能夠穩健地拿起眼科器械為病人診治，這是上帝給的恩典，他要將這份愛與恩典，繼續透過在恆基的日子裡，與同仁共同地努力守護恆春半島鄉親健康的需要。

恆基顏簡美珠院長肯定陳雲址醫師夫婦的忠心付出，能夠獲得這個獎項恆基也與有榮焉，陳醫師是恆基人效法的榜樣，謝謝有陳醫師這樣的前輩以行動來愛台灣尾。恆基服務在地將近70年，一路以來，就是有如陳醫師這般的醫者前仆後繼地投入，我們也期盼藉著陳雲址醫師在台灣尾的服事，能夠感動更多醫療人員能夠投入恆春偏遠地區醫療服務。

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