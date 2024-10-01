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寶島眼鏡轉型醫療服務　專業眼科診所減少病患等待時間

▲林鴻宇醫師說明，約九成的眼睛問題可在基層診所解決。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林鴻宇醫師說明，基本上約九成的眼睛問題都是可以在基層診所解決的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／台北報導

寶島眼鏡轉型到前端醫療服務創立寶島眼科，涵蓋兒童視力控制、視網膜、乾眼症、白內障與視知覺整合訓練等項目，於雙北市設立四間分院提供醫療服務。從醫學中心轉職到寶島眼科的林鴻宇醫師分享，醫院雖分工精細且專業，但病患等待時間冗長，選擇到診所服務，更全面地為病患詳細解說亦及時提供治療。

林鴻宇醫師說明，約九成的眼睛問題可在基層診所解決。現代人近視問題嚴重，高度近視容易引發視網膜疾病與黃斑部病變等，除了眼科的治療之外，正確合適的眼鏡度數能大幅改善視力品質，因此寶島眼科與寶島視光中心密切合作，希望讓民眾獲得最佳的治療效果。

寶島眼科配備高階光學斷層掃描儀，可深入檢查黃斑部與視神經疾病；並使用術中導引系統進行白內障手術，精準控制傷口大小及人工水晶體擺放位置，提升術後視力品質。除了提供兒童近視控制外，還提供學童視知覺整合訓練。透過醫師結合職能治療師的訓練，使孩子的感覺和視覺更加協調。

台北一名小四男童近視約200度，暑假期間因大部分的時間都待在家裡，以看電視、玩電腦等3C遊戲為主，幾乎每天從早玩到晚，未料到了開學前，因為發現常有揉眼睛的狀況，家長本來以為是過敏帶他到眼科檢查時，發現他原本200度的近視已經飆升到了快400度。

「只要有任何不舒服，即使短暫的視力模糊，都應該就醫。」林鴻宇醫師說明強調，任何視力模糊、刺痛畏光或視野缺損的症狀，都應立即就醫檢查。3C當道的年代，民眾需注意用眼習慣同時多眺望遠方，並提醒自己確實眨眼，確保淚液正常分泌。也建議定期視力與視網膜檢查，有任何不適，都可以就近找診所診治，免去大醫院的車程與漫長等待。

▲林鴻宇醫師說明，約九成的眼睛問題可在基層診所解決。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林鴻宇醫師說明強調，任何視力模糊、刺痛畏光或視野缺損的症狀，都應立即就醫檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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