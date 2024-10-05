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牛排店提供待用餐「顧客給負評」！領2份遭拒氣罵：乾脆別做算了

▲▼某牛排館提供待用餐，民眾想一次拿2份，遭拒後怒給負評。（圖／翻攝臉書）

▲某牛排館提供待用餐，民眾想一次拿2份，遭拒後怒給負評。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

新北市樹林區某牛排店有提供待用餐，沒想到有民眾因為無法一次領取2份待用餐，竟跑去Google留下負評，店家也感到十分無奈，只能出面致歉，讓不少網友感到相當心疼。

一位民眾近日在Google上留下一星評論，痛斥這間牛排店提供待用餐，卻給得心不甘、情不願，明明周一公休，周二想要額外領取周一的份量，店員卻表現出為難的樣子，氣得他大罵「但是如果要給待用餐就乾脆一點、不然你就不要做算了」。

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對此，店家則是十分無奈，只能透過臉書回應，店休時無法提供愛心待用餐，因此周二也無法提供休息時沒領到的餐點。

▲▼某牛排館提供待用餐，民眾想一次拿2份，遭拒後怒給負評。（圖／翻攝臉書）

▲▼某牛排館提供待用餐，民眾想一次拿2份，遭拒後怒給負評。（圖／翻攝臉書）

▲▼某牛排館提供待用餐，民眾想一次拿2份，遭拒後怒給負評。（圖／翻攝臉書）

店家表示，雖然提供愛心待用餐，很多時候會被視為理所當然，更有人嫌東嫌西，但他們不會因此停止提供，畢竟這份餐點是為了幫助需要幫助的人而存在，不會因為惡意、貪婪而被澆熄。

店家好意提供待用餐，卻遭到無端痛罵，不少網友對此心疼留言，「升米恩，斗米仇」、「拜託，不要再幫這些人了，讓他們去X吧」、「待用餐是幫助經濟弱勢的人，經濟尚可的人，請留給真正需要幫助的人！畢竟社會資源有限」、「拿愛心待用餐當做店家是應該做的嗎？老闆可以提供給有低收入文件證明的人取用！」

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