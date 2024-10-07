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桃園YouBike增站卻不增車！「有站無車」問題惡化　交通局回應了

桃園陸續新增許多YouBike站點，但單車數量卻沒有增加，讓有些站形成「有站無車」的窘境。（本刊資料照）

▲桃園新增許多YouBike站點，但單車數量卻沒有增加。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

桃園自今年（2024）初升級YouBike至2.0系統後，站點數量從原先的200多處增加到目前的487處。然而，車輛數量卻仍維持在1.0系統時期的11,959輛左右，導致部分站點車輛供應不足，出現有站無車的窘境。

就此情況，桃園市議員擔憂未來站點增加，該問題恐更將加惡化。對此，交通局長張新福回應，明年將爭取預算添購1,400輛新車，並強化車輛調度以應對需求。

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桃園市交通局在市議會的工作報告中指出，YouBike 1.0系統已於9月1日全面退場，目前2.0系統已經覆蓋超過400處站點，包含9,019輛一般單車及2,940輛電輔車。

交通局預計在年底前將站點數增加至517處，並計劃未來每年增加100站，目標是到2028年達到全市750處站點，讓市民享有更便利的共享單車服務。

然而，有多位市議員對YouBike站點數量及車輛供應提出疑慮。市議員劉仁照、李宗豪指出，桃園目前的YouBike站點數量在6都中最少，與雙北1,000多站相比差距明顯；而議員魏筠、張碩芳也建議應增加車輛數量以方便市民租借。

此外，議員錢龍、謝美英直批，「加站不加車」的現象，認為部分站點車輛投放數量不足，導致民眾經常借不到車，應加強車輛調度。議員張曉昀亦呼籲交通局應增加電輔車的數量，以滿足更多市民的需求。

對於議員們的質疑，張新福指出，目前桃園YouBike的車輛配置與全市人口比例約為1比218，在6都中排名第3，供需相對充足。他也表示，雖然2.0系統的站點數量翻倍，但部分站點規模相對較小，因此未必需要大量車輛。

張新福強調，交通局將持續爭取預算，期望明年（2025）能添購1,400輛新車；至於針對「有站無車」的問窘境，將與YouBike的營運商「微笑單車」合作，通過車輛周轉率分析來調整車輛配置，並提升調度頻率。

議員余信憲也提出了額外的因應措施建議，盼交通局能參考外國的共享單車獎勵機制，若市民將車輛從車多的站點騎至車少的站點，就給予點數作為獎勵；張新福則認為此建議創新，表示將與智慧城鄉發展委員會進一步討論研究此機制的可行性。


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