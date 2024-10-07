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社會 社會焦點 保障人權

保母外遇人夫被抓還遊日同房睡　違反「外遇切結書」被判賠50萬

黃姓保母簽下500萬「外遇切結書」，仍與人夫同遊日本遭告，台中地院判賠50萬。（資料照）

▲黃姓保母簽下500萬「外遇切結書」，仍與人夫同遊日本遭告，台中地院判賠50萬。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台中市一名郭姓男子，與黃姓保母發生婚外情，被結褵30年的林姓妻子發現，兩人簽下「外遇切結書」承諾不再聯繫，否則要賠償500萬；沒想到今年2月郭男與黃女赴日旅遊，同睡一房，林女怒向台中地院提告，求償500萬，黃女辯稱「不小心」訂購同團旅遊行程，並未同睡，但旅行社證實她說謊，法官審酌其收入，判賠50萬。

郭男與結婚30年的林姓妻子，目前仍有婚姻關係，但去年林女發現丈夫與黃姓保母有染，於是要求婚外情的兩人簽下「外遇切結書」，承諾不再聯繫，若有違反，願意賠償500萬元。

但郭與黃仍藕斷絲連，去年底兩人計畫一起赴日旅遊，被郭妻發現，被迫取消，郭男還簽下自白書，並承諾不再與黃女往來，但背地裡仍與小三持續交往，今年2月，兩人瞞過郭妻，圓了日本旅遊的夢。

事後郭妻知道丈夫與黃女同遊日本，氣得向台中地院提告，要求黃女依簽訂的切結書，賠償500萬元；案經台中地院審理，黃女辯稱簽下切結書後，就沒再與郭男發生性關係，偶而聯繫，也是在討論如何讓原配安心；黃女強調，因郭男告訴她，正在與妻子洽談離婚事宜，後來又說，已經簽下離婚協議書，她誤以為兩人已經沒有婚姻關係，才會回應郭男。

至於同赴日本旅遊，黃女辯稱，她「不小心」買到與郭男童一團的旅遊行程，雖然同遊日本，卻沒有同房，但法官請旅行社導遊作證，證實兩人遊日期間同睡一房。

此外，法官調查兩人通聯紀錄，每週至少聯繫2至3次，因此認定郭、黃之間的交往，已經逾越一般男女正常交往分際與界限，其侵犯髮妻配偶權，使其陷入巨大痛苦，但審酌黃女保母工作，月收入約4萬5千元，還得撫養兩個小孩，500萬賠償金額顯然過高，應以50萬元為適當，全案可上訴。


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