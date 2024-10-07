印尼性旅遊產業！娶「臨時新娘」陪睡做家事　出境就離婚

▲印尼興起「性旅遊」產業鏈，土豪透過臨時婚姻娶當地的嫩妹，以高額聘金換取性服務。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

印尼經濟不佳，迫使許多女性面臨艱困的生存環境，從而形成了一條特殊的「性旅遊」產業鏈。許多生活困頓的女性為了改善家庭經濟，選擇以短期婚姻的方式換取聘金。這類婚姻通常以中東男性為主要對象，妻子閃嫁後在契約期間會提供性服務。然而，當丈夫結束旅程返回本國，這段婚姻關係便會隨之結束。

根據《洛杉磯時報》報導，印尼部分地區興起了一種被稱為「美滿婚姻」的短期婚姻安排，此現象已演變成當地旅遊業的特殊產業。這些婚姻通常由專門的仲介機構牽線，將經濟困頓的年輕女性介紹給富豪外籍遊客。這些「婚姻」往往在山區度假勝地舉行簡易儀式，並以高額聘金為條件。

嫩妹Cahaya從17歲起，便被迫踏入這條名為「臨時婚姻」的不歸路。這些來自中東的「丈夫」往往是年長且富有的遊客。以Cahaya的第一段「婚姻」為例，她與一名50多歲的沙烏地阿拉伯男子「結盟」，換取了850美元（約新台幣27,500元）的聘金。扣除中介和主持人的費用後，她只拿到一半的錢。除了提供性服務，Cahaya還必須承擔部分家務，這段短暫婚姻只維持5天，直到富豪搭機返國。

印尼法律明文規定結婚年齡為19歲，但「臨時婚姻」這種明顯違背婚姻本質的契約卻在暗地裡盛行，「臨時婚姻」這種現象在穆斯林社群中較為普遍，其背後的宗教因素使得法律的執行更加困難。儘管法律明令禁止未成年婚姻，但許多人認為政府不應干涉宗教事務，導致執法單位在取締這些違法行為時面臨重重阻力，無法有效保護年輕女孩的權益。



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