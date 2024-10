2024台灣大日月潭花火音樂會11／2登場　AI與音樂交織智慧科技大時代

▲台灣大哥大7日舉辦「台灣大日月潭花火音樂會搶先體驗會」,提早讓粉絲們感受音樂會的熱血磅薄(左起台灣大哥大總經理林之晨、切膚之愛基金會執行長詹麗珠、準歌后接班人艾薇、天生藝術家柏霖PoLin、日月潭國家風景區管理處科長施文彬、台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠)。(圖/業者提供,下同)

記者錢雅慧/綜合報導

台灣大哥大以科技結合藝文與地方共生的「2024台灣大哥大日月潭花火音樂會」,11月2日登場。今年音樂會以「智由心 MeMes」為主題,結合AI科技元素,啟發民眾在智慧科技的迷宮中,從心出發,成就自我,23首全新曲目搭配AI生成動畫、480秒日月潭最長花火秀,AI、音樂與花火的交織,由75人編制大型交響樂團樂興之時與歌手艾薇、柏霖PoLin,柔道男神楊勇緯及體壇神秘嘉賓重新演唱流行組曲詮釋「智慧由心、成就每個自我」的科技大時代精神,為民眾帶來一場無與倫比的音樂盛宴。

▲AI科技與音樂交織「智由心 MeMes」 2024台灣大日月潭花火音樂會11/2登場。(左起台灣大哥大總經理林之晨、切膚之愛基金會執行長詹麗珠、準歌后接班人艾薇、天生藝術家柏霖PoLin、日月潭國家風景區管理處科長施文彬、台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠)

台灣大哥大7日舉辦「台灣大日月潭花火音樂會搶先體驗會」,提早讓粉絲們感受音樂會的熱血磅薄,台灣大總經理林之晨驚喜宣布本次第16屆的日月潭音樂會將邀請台灣大哥大運動家族中的「柔道男神」楊勇緯等神秘嘉賓一同參與11/2音樂會,與歌手跨界飆唱由台灣大出品授權予中華奧會作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》,重拾巴黎奧運的熱血與感動,傳遞永不放棄的精神。本次演出歌手艾薇與柏霖PoLin分別為歌唱選秀節目「聲林之王2、3」冠軍,來自馬來西亞準歌后接班人艾薇擁有極具辨識度的嗓音,將以強大音樂能量演繹泰勒絲的《ME!》、《Shake it off》組曲,展現征戰超過300場歌唱比賽的超群實力;天生藝術家柏霖PoLin不僅是才華洋溢的創作歌手,更是往來國際演出的職業舞蹈藝術家,他將以溫暖與爆發力兼具的歌聲,獻唱《孫悟空》、《裹著心的光》等熱門歌曲。樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波今年也以古典樂曲《The Young Person's Guide to the Orchestra》來詮釋智由心主題,透過視訊分享「智由心MeMes」的靈感,期待音樂會上與大家相見。台灣大今年也將音樂會結合公益,與「切膚之愛基金會」合作,為失智症關懷盡一份心。

AI奇幻夜!華麗卡司集結!艾薇、柏霖PoLin與江靖波共襄盛舉

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」至今舉辦15年,吸引超過39萬民眾到場,今年邁入第16屆,再度集結華麗卡司,邀請準歌后接班人的實力派小天后艾薇、天生藝術家柏霖PoLin與深耕臺灣的國際指揮江靖波指揮率領的超熱血樂興之時管絃樂團,共同演繹多達23首中西熱門歌曲。今年曲目完整詮釋主題「智由心 MeMes」,由與科技概念充滿連結性的《Star Trek Main Theme》作開場,融合AI與音樂元素,展現科技賦能的力量,並透過AI生成周杰倫《床邊故事》、五月天《孫悟空》等曲目的視覺動畫,打造科技奇幻場景;接續演繹《芬蘭距離》、《笑著笑著就哭了》、《You Are The Reason》等情感濃厚的曲目,強調從「ME」自我出發與周遭人事物的關係,更將帶來流行天后泰勒絲曲目《ME!》,緊扣AI時代中保持真實自我Me的核心精神。

▲台灣大總經理林之晨鼓勵大家享受科技便利,釋放大量腦力手力的同時,回歸「本心」。

台灣大總經理林之晨:AI釋放腦力 回歸本心 實現自我價值

台灣大哥大總經理林之晨表示,去年台灣大哥大日月潭花火音樂會首度融合AI,打造「AI郭婞淳」,與本尊、歌手現場同台飆歌,以及AI續寫貝多芬遺作《第10號交響曲》等曲目,現在再次回憶依舊熱血沸騰。今年音樂會,台灣大更進一步以「智由心 MeMes」為主題,用AI貫穿全場,在人工智慧快速發展的今日,鼓勵大家享受科技便利,釋放大量腦力手力的同時,可以回歸「本心」,找到真正的自我,完整實現生命價值。而林總經理更分享了主題「智由心 MeMes」的象徵意義,英文裡的兩個「Me」是代表著接下來AI時代中每個人都將擁有真實世界與元宇宙的「雙重」我,「智由心」則象徵著雖然真實世界的「我」會受到社會影響,但元宇宙中的「我」則會由人類的心去產生,透過人工智慧訓練而生長出不同的樣貌。

▲音樂會總監台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠闡述今年音樂會主題「智由心 MeMes」,在智慧科技交織的迷宮中,心,是最精準的導航。

台灣大副總劉麗惠:「智由心 MeMes」科技賦能 為「心」導航 展現人腦與AI協作多樣性

音樂會總監台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠闡述今年音樂會主題「智由心 MeMes」,在智慧科技交織的迷宮中,心,是最精準的導航。唯有從心出發,才能找到自我、實現自我。英文主題「MeMes」源自迷因概念,展現人類文化與資訊的互動,結合「我」(Me)的多重面向(Mes),透過科技賦予自我新的意義。劉副總分享,今年的日月潭花火音樂會延續去年AI與音樂結合的成功經驗,以緊扣主題的音樂進行選曲,透過AI重新生成與歌曲氛圍相呼應的視覺與動態設計,巧妙融入人心多重面向的感性層面,打造獨一無二的奇幻故事。透過科技賦能,為「心」導航,展現人腦與AI協作的多樣可能與想像。

▲準歌后接班人艾薇以強大音樂能量演繹泰勒絲的《ME!》、《Shake it off》組曲。

日月潭國家風景區管理處:秋日晚風與璀璨煙火 2024日月潭花火音樂嘉年華精彩登場

日月潭國家風景區管理處施文彬科長表示,「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動於10月4日正式開始,雖然日月潭婚禮因山陀兒颱風影響取消辦理,但多個系列主題活動將接力盛大展開,其中,在去年吸引了超過2.5萬人參與的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」,不只有精彩的音樂演出以及璀璨煙火秀,近年更融入AI科技,讓活動加倍精彩,歡迎民眾今年也一起在秋日晚風下享受日月潭綻放魅力。

▲天生藝術家柏霖PoLin以溫暖與爆發力兼具的歌聲獻唱歌曲《孫悟空》。

攜手公益夥伴「切膚之愛基金會」 幫助失智症患者走出記憶迷宮

日月潭音樂會盛典中亦將點燃善與愛的花火,今年度攜手秉持博愛精神、以「老人服務」為核心的公益夥伴「切膚之愛基金會」,共同呼籲大眾重視失智症預防、治療與照護,切膚之愛基金會執行長詹麗珠博士也在現場分享個案故事,藉由專業社福力量緩解患者與其照顧者之壓力,致力營造失智友善社會;此外,為吸引大眾響應公益,現場還準備了用心的捐款好禮,並保留了部分搖滾區座位,讓慷慨解囊捐款的民眾能以最佳體驗觀賞音樂和煙火交織的響宴。

▲2024台灣大哥大日月潭花火音樂會,將帶來480秒系列活動中最長花火秀。

完成指定任務入座搖滾區 AI繪圖生成自畫像有機會獲得價值9,800元住宿券

台灣大哥大日月潭花火音樂會開放免費入場,開放前400名民眾凡攜帶「愛心造型/圖案物品」並完成《Never Give Up》副歌接唱指定任務,即可入座絕佳視野搖滾區;此外,主辦單位規劃了Facebook社群活動「解ME:2025」,邀請網友們用科技來重新解讀自我,分享利用AI繪圖工具生成的2025年自畫像,即有機會獲得11月2日音樂會搖滾區座位及大淶閣湖景雙人房住宿(價值9,800元);同時還推出「智由心創:從ME開始的故事」活動,只要民眾運用AI技術,續寫指定臉書貼文中的故事並留言,台灣大將送出「AirPods Pro2」一組(價值7,490元)給收獲最多讚數的留言者。

台灣大哥大日月潭花火音樂會

時間:2024年11月2日晚上7點(免費入場)

地點:日月潭水社中興停車場(南投縣魚池鄉中山路163號,水社遊客中心旁)