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夢幻職？廟公「每日只做3件事」月薪25K　南投慈聖宮：應徵太踴躍

夢幻工作？廟公「每日只做3件事」月薪25K　南投慈聖宮：應徵太踴躍

▲南投中寮慈聖宮。（圖／翻攝自臉書／中寮慈聖宮-瑤池金母）

圖文／CTWANT

勞動部2024年最低工資現行制度為月薪27470元、時薪183元，明（2025）年開始基本工資月薪將調整為28590元、時薪190元。日前南投中寮慈聖宮在臉書社團上徵求廟公，開出低於基準的月薪25000元竟搶破頭，短短幾天就火速徵到人；原來是廟公每日工作只需做3件事，其餘時間自由安排，還是週休二日沒主管，讓不少網友坦言超心動。

日前臉書地方社團「南投人聊天室2.0」有一則徵人啟事討論度超高，南投中寮慈聖宮開出廟公職缺，薪資為月薪25000元。慈聖宮廟公職缺薪水不高，但他們卻說這是一份「與世無爭的夢幻工作」，因為沒有同事或煩人主管，完全零壓力的工作環境，還是週休二日；此外還提供個人房間、廁所和廚房，每日與神同在「神命保佑你」。

而每日的工作內容僅有3項，第一是每日晨昏定省，清晨5點敲鐘請神明上班，下午5點送神明下班；第二是負責維護環境，清掃與整潔，為神明服務；第三則是在後山種植喜愛的蔬果，實現農耕生活。不僅如此，在慈善宮的工作時間很自由，空閒時能泡茶、看電視、靈修、養寵物等。

▼南投中寮慈聖宮公開徵廟公，月薪25k仍應徵踴躍，火速徵到人。（圖／翻攝自臉書）

夢幻工作？廟公「每日只做3件事」月薪25K　南投慈聖宮：應徵太踴躍

廟方也寫下應徵者要有什麼條件，包括愛乾淨、親切善良、真誠負責，且不抽菸要交友單純，最重要的喜愛大自然、願意過安靜生活，最後則隔空喊話符合條件的民眾，「如果你渴望在美麗山林間、與神同行，那就快來應徵吧」。

沒想到4日南投慈聖宮就在官方臉書發文，透露廟公職缺應徵太踴躍，請應徵者「應徵前先來燒香給瑤池金母面試」；過不久南投慈聖宮更新了臉書社團上的徵人啟事，「已徵到，感謝大家幫忙，歡迎來走走！」證實已經火速找到廟公。此外南投慈聖宮也有解釋，前一任廟公做了14年，因為高齡80多歲，健康因素才選擇退休。

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