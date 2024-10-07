A股牛市只是起點？　證券分析直言：市場決勝點在12月初

▲A股將於8日開盤。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸十一假期結束，A股將於8日開盤，在中央猛下政策救市的情況下，外界普遍預期牛市將會持續。廣發證券策略首席分析師劉晨明6日指出，「12月初可能判斷出，目前市場究竟是一波流、還是牛市起點。」

據《澎湃新聞》報導，劉晨明認為，討論市場是否能進入多頭市場，關鍵還是對基本面的判斷，背後的核心還是未來的財政力度，「根據以往的經驗，每年12月初的政治局會議和中央經濟工作會議，基本上可以確立來年經濟工作（尤其是財政赤字）的基調，這一點遠比10至11月新增多少財政來得重要。」

▲劉晨明認為，12月是A股市場的關鍵。（圖／CFP）

劉晨明說道，「我們理解的市場短期最重要變化，政策還是有底的，市場還是有錨的，首先，過去很長時間，股債收益差之所以在-2X標準差是有效的，背後核心是政策在關鍵時刻的逆週期調節。」

他指出，2023至2024年，市場在沒有看到明顯的逆週期政策的情況下，股債收益差持續沿著-2X標準差的下沿運行，直到9月政治局會議，讓市場重新意識到，政策還是有底的，這種情況下，股債收益差才有意義。

他接著說道，其次，從全球市場來看，出現5日漲跌幅超20%的情況並不多見，「復盤了中國、美國、日本、香港、台灣、法國、英國、德國、韓國、印度，這些權益市場寬基指數5日上漲超20%的情況，共11輪行情，其中，T0-T5暴力反彈20%-25%，T5-T20其中8個案例再反彈7%左右，T20-T60進入緩衝期，震盪為主，T60開始決勝負，是走牛市，還是重新下跌。」

▲劉晨明直指，政策救市是有限的。（圖／CFP）

劉晨明認為，參考短期暴漲後的經驗，T+20左右會進入一個大漲後的緩衝期，「從歷史情況來看，10月份的股價表現與三季報的關聯度較高，除非所有人都對下一年基本面的預期非常確定且一致，但是11月開始，股價表現與當期基本面的關係明顯減弱，可以關注一些主題性的投資機會，例如國產替代（半導體、信創）、衛星互聯網等。」

劉晨明指出，緩衝期有三大考驗，一是三季報，根據本次中報A股業績表現，及三季的宏觀經濟運行態勢，預計A股三季報總量層面上難出現大幅改善；二是美國大選，對美國的衰退預期的影響。

劉晨明認為，12月初可能成為判斷A股是否為多頭起點的關鍵，並提出一條明確的邏輯傳導鏈，「狹義赤字→廣義財政→PPI→ROE」。

報導指出，那麼，怎樣力度的廣義財政赤字率提升，能夠帶來PPI和ROE的趨勢上行？ 2006至2007年全球經濟復甦，中美補庫存共振，廣義赤字率上升接近6個百分點；2008至2009年四萬億計劃，廣義赤字率上升接近5個百分點；2016年棚改貨幣化+供給側改革，廣義赤字率上升接近10個百分點；2019至2020年疫後特別國債刺激，廣義赤字率上升5個百分點。

劉晨明表示，「從短週期（2至3年）波動的角度，PPI是影響ROE的關鍵性因素，但是低基數導致的PPI回升難以拉動ROE，必須有實物工作量帶動的PPI環比提升，才能最終實現ROE的趨勢回升。」

劉晨明認為，如果2025年財政基調積極向上，投資人可望迎接順週期的多頭市場，如果2025年財政基調持平，市場可能再次切回紅利資產。