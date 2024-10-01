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大陸 大陸焦點 特派現場

A股日漲近250點！　陸股民爽喊：3年爸媽「3個帳戶都回本」了

▲A股大漲。（圖／視覺中國）

▲A股大漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股30日滬指收於3336.5點，成交量2.6兆（人民幣，下同），此天量超過2015年5月28日創造的2.357兆。創業板指9月單月上漲近38%，創單月漲幅歷史紀錄，滬指9月累漲17%。滬深兩市成交超2.59兆元，創出歷史成交金額天量。兩市超700股漲停，超2700股漲超10%。

據《揚子晚報》報導，券商板塊集體爆發，東方財富等四十餘股全線漲停；金融科技板塊持續大漲，同花順、指南針、財富趨勢、銀之傑、大智慧等漲停；白酒等大消費板塊延續強勢，瀘州老窖、古井貢酒、水井坊、酒鬼酒等漲停；晶片股大幅拉升，國民技術、捷捷微電、寒武紀、滬矽產業等漲停；北交所個股全天強勢，華信永道、新安潔等十餘股漲停。

整體上板塊方面，半導體、金融科技、鴻蒙概念、證券等板塊漲幅居前，無板塊下跌。截至收盤，滬指漲8.06%，深成指漲10.67%，創業板指漲15.36%。

▲▼陸作家A股賺千萬，書不寫了。（圖／翻攝自微博）

▲滬指30日突破3300點。（圖／翻攝自微博）

A股迎來暴漲，讓不少股民直呼，「三年了，我爸媽三個帳號都回本了」、「虧了好幾年，一星期就回血了」、「這次大A能漲多久，指數能漲多高呢」、「A股吸金大法來了！變多了」、「漲得太快了，如何用牛市的思維來應對呢」。

也有人後悔表示，「一週前賣股票取錢出來，訂機票飯店準備假期旅遊，虧大了！但以我十年炒股感悟，我堅決不上車！」

穩健投資者則認為，「節前採取輕倉應對策略，不開新倉，獲利落袋！再看！」

天使投資人郭濤表示，A股市場9月30日迎來顯著上揚，這是多重正面因素交織的結果，「具體而言，政策層面的利好強力驅動，高層在貨幣政策、資本市場及房地產領域的積極部署，增強了經濟向好預期，有效吸引資金入場；同時，資金面得到顯著改善，央行等部門潛在的增量政策與聯準會降息預期的實現，共同促使國內外資金加速流入，為股市上漲提供了強勁動力。」

郭濤指出，此外，A股經歷長期調整後，估值處於歷史低位，存在強烈的估值修復需求，而市場情緒的積極轉變，也促使投資者由悲觀轉為樂觀，交易熱情高漲，成交量大幅增加，就是很好的證明，「值得關注的是，作為『牛市旗手』的券商、房地產等板塊的率先啟動，形成了明顯的賺錢效應，進而帶動了市場的全面上漲。」

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