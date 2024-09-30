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大陸 大陸焦點 特派現場

A股狂飆！滬指站上3300點　作家嗨喊：已賺千萬不工作了

▲A股大漲。（圖／視覺中國）

▲陸股。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股30日下午收市，三大指數高開高走，上證指數收漲8.06%，站上3300點，9月累漲超17%；深證成指收漲10.67%，9月累漲超26%；創業板指收漲15.36%，9月累漲超37%；北證50收漲22.84%，科創50收漲17.88%，均創史上最大單日漲幅紀錄。

據《界面新聞》報導，兩市成交額25930億元（人民幣，下同），創歷史新高，較上一交易日放量超11470億元；大盤資金淨流出超497億元。市場股票呈現漲多跌少的態勢，5336檔股票上漲，8檔下跌，其中，713檔漲停股、2檔跌停股。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲A股暴漲。（圖／翻攝自微博）

一名大陸網路作家趕上這波股市，並發文直呼，「這幾天牛市，家裡湊了一下，一共500多萬，這幾天賺了300多萬（約台幣1377萬元），預計牛市之後，應該就實現財富自由了，這本書以後不會再寫了，不用牽掛兄弟們，等牛市結束，或許會寫書，不過那時候完全就是為了藝術了，江湖有緣再見！」

▲▼陸作家A股賺千萬，書不寫了。（圖／翻攝自微博）

▲陸作家直呼，書不寫了。（圖／翻攝自微博）

板塊方面，各板塊全線飄紅，軟體開發、半導體、IT服務、光伏、電子化學品、軍工、消費單子等產業及次新股、華為產業鏈、財稅數位化、落差等概念漲幅居前。

盤面上，大金融股延續漲勢，證券、保險股領漲。其中，除國泰君安、海通證券停牌外，券商股全部漲停，天風證券、國海證券5連板，中銀證券、長江證券3連板。

白酒股維持強勢，岩石股份8天6板，金種子酒、酒鬼酒、古井貢酒、瀘州老窖、捨得酒業、五糧3連板。

新股、次新股集體大漲，新股長聯科技大漲超1703%，無線傳媒大漲超253%，合合資訊大漲超101%。

北交所個股全線飄紅，成電光信、國子軟體、連城數控、慧為智能、新安潔、同輝資訊等多股30CM漲停。

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