黑吃黑300萬元！彰化假撞車真搶劫　詐團3人遭重判

▲詐團車手在彰化高鐵站附近遭黑吃黑，300萬贓款被搶。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

詐團車手邱男得知同詐團取錢車手林男，到彰化收300萬元，便夥同友人沈、翁等6人半路撞車攔截，將錢跟行車紀錄器記憶卡奪走，事後將25萬元分給翁、李，林男嚇得報警，翁男偵訊中露餡「邱說要搶車手的錢，要黑吃黑」，「警察問，要說是行車糾紛」，法官依犯結夥三人強盜罪，將主嫌邱男及沈、翁3人判處9年至8年不等刑期。

依據判決書內容，邱男為詐欺集團車手，依上手指示於2023年10月19日15時17分許，到彰化某超商，監視林姓車手向其他車手收取投資虛擬貨幣300萬元，搭乘白牌計程車離去。

邱男與友人沈、翁、李姓少年、及「金毛」、「阿彬」等人，懸掛2面盜來的車牌，分開2輛車一路尾隨林男，並在路口處將包夾撞車攔截，一群人下車衝往白牌車、李、沈、翁分站在左右後車門，打開車門控制毆打林男，李姓少年取走裝有300萬元現金的包包後乘車逃逸。邱、沈、李為避免犯行曝光，在前往彰化高鐵，大社路與站區路2段路口，再度將林男車攔下，沈男下車，搶走行車紀錄器內的記憶卡，事後邱將20萬元分給翁，5萬元分給李。

邱男在庭訊時坦承自己是詐欺集團車手，原本應依指示向林收水，辯稱，中午吃飯的時候沒有預先計畫黑吃黑，當下才臨時起意去攔車，現場攔車的事情是彼此間的默契。沈男則否認全部犯罪事實，辯稱，「我從頭到尾都不知道他們要去行搶」，「第二次攔車時，但我沒有拿記憶卡，我只是問被害人林泰山有沒有裝行車紀錄器，然後把它刪除。」

翁男則在警詢及偵查中改口稱，吃飯時邱跟沈說這單有300萬元左右，說要搶車手的錢，要黑吃黑；事後邱說，如果警察問，要說是行車糾紛。

由於邱男曾因詐欺案件，判處應執行有期徒刑1年2月確定，於2022年7月1日出獄；翁男也曾因傷害、違反藥事法等案件，應執行有期徒刑6月確定，於2022年2月2日執行完畢出監。

法官審酌，沈男不僅否認犯行，「沒有拿記憶卡，只是刪除行車紀錄器影像」、被告邱、翁仍為「因行車糾紛而停車」等作不實陳述，且3人均未賠償白牌司機損失，也未返還強盜財物，依犯結夥三人強盜罪，邱男重判9年、沈男判處8年6月、翁男則判處8年徒刑，未扣案的300萬元、包包及記憶卡沒收，全案可上訴。