最近超多人收到「鄰居傳LINE要裝潢」　6千人驚：要怎詐騙？

▲陌生鄰居私訊，結果是詐騙手法。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

詐騙總是花招百出，一名網友直呼，最近收到樓下鄰居訊息，說他聽到有噪音，想進一步確認一下，原PO當下已讀沒回，想詢問這否為詐騙？文章引來6千多人熱議，紛紛表示也遇到類似狀況，如果回應對方就會進入圈套，「朋友長輩最近才被這種網友詐騙，噓寒問暖最後再來騙投資」。

一名網友在Threads表示，最新LINE跳出一則陌生訊息，對方叫「Alan Chen」，說他是住在8樓的鄰居，接著詢問「小孩寫功課時，樓上有很吵的聲音，跟您確認一下有在做什麼嗎？」

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對於這莫名其妙的內容，原PO匪夷所思詢問，是否為「新的詐騙手法？」

文章引發破6000名網友關注，一票人也遇到類似對話，像是「我是你鄰居，準備要更換地板，有噪音打擾到你請見諒」、「我是美麗華東京B棟10樓屋主，下周開始裝潢了，可能會吵到你和家人休息」、「我叫XXX，請問有店舖要出租嗎」。

如果回應對方「加錯了」，詐騙集團就會進一步話術，先是假裝去確認地址，又說真的搞錯了，隨後想拉近關係，「我是相信緣分的人，誤打誤撞加到你，希望能當好朋友」。

其他人紛紛笑稱，「這是要詐騙什麼啊？我看不懂」、「我遇到的，今年3、4個了，我知道他要幹嘛，所以都亂講」、「最近超多～一開始還真的鄰居裝潢」、「我也有遇到！覺得怪怪的就沒回，原來真的是詐騙啊」、「住透天的遇到不管他說哪一層，都讓人覺得很毛」、「是詐騙無誤，很多人都有碰過，可以去165反詐騙查詢一下」。

熱心網友說明，「假裝加錯好友，要藉機跟你認識、攀關係，等聊熟了以後，就假借說他有門路，可以幫你投資、理財詐騙你的財產，有些人就是被這些詐團噓寒問暖後被騙了」、「朋友長輩最近才被這種網友詐騙，噓寒問暖最後再來騙投資」。