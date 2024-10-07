毒販勾結刑警！黑吃黑強盜10塊海洛因磚　主嫌遭求處18年重刑

▲鍾姓男子「喬裝員警黑吃黑」強盜海洛因磚10塊，遭檢方求處18年重刑。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

鍾姓男子因個人資金缺口，與同夥許姓男子等人共謀「喬裝員警黑吃黑」，向販毒集團李姓男子佯稱居間介紹買家購買16塊海洛因磚，先假扮員警搶下其中10塊，再通知警方前來緝捕李男及查扣剩餘6塊，被捕李男查覺案情不單純，轉向調查處檢舉，經桃園檢方深入偵辦，依強盜罪對主嫌求處18年重刑。

桃園地檢署檢察官張家維、黃世維指揮調查局桃園市調查處、龍潭警分局查獲鍾姓男子等10人販毒集團成員以「喬裝員警黑吃黑」之方式，強盜所屬販毒集團原欲交付買家之海洛因磚10塊並販賣。

檢警調查，被告鍾男為販毒集團成員，因缺資金，與被告許男等人共謀「喬裝員警黑吃黑」犯罪計畫，先由鍾男向販毒集團上游佯稱居間介紹買家購買海洛因磚16塊，同時將毒品交易之時間、地點告知與其熟識之刑事警察局黃姓偵查正，再由黃聯繫龍潭分局員警共辦販毒案件。

李男於今年3月11日晚間11時許，駕車攜帶海洛因磚1塊至桃園市龍潭區三元宮等候買家時，由鍾男與許男等4人喬裝員警上前壓制上銬負責交貨的李男，並趁機將其中10塊海洛因磚以贗品調包，另刻意留下6塊海洛因磚供警查緝，以掩飾其強盜犯行。鍾男知悉已強盜毒品得手後，立即引導已先由龍潭分局員警向前查緝被告李男。鍾男隨後透過管道兜售該批海洛因轉售獲利。

李男被捕後，認為遭查緝時點過於巧合，懷疑警方與強盜集團串謀，轉向桃園市調處提出強盜告訴，檢察官接獲情資後，鍥而不捨深入追查，陸續拘提被告鍾男等人到案，先後向法院聲請羈押被告鍾男等人獲准，並多次持法院核發之搜索票搜索被告等人住處及黃警辦公位置等，始釐清鍾男等人之犯罪計畫，另查悉黃警曾利用手機傳送本案偵查秘密予他人之犯罪事證，涉犯洩密罪嫌，另行分案偵辦。