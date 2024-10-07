就服媽媽退而不休　用「花藝」開啟另一段精彩職涯

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，7日辦理「花藝手作客」的就促活動，由永康中心退休就服員何蘇素秋，教導學員手作組合盆栽，並同步分享自己退休後再就業的精彩故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署永康就業中心，7日辦理「花藝手作客」的就促活動，由永康中心退休就服員何蘇素秋，教導學員手作組合盆栽，並同步分享自己退休後再就業的精彩故事，現場開啟視覺與聽覺的饗宴，讓參與的民眾直呼受益匪淺，對於自己退休後的職涯規劃有更深一層想法與體會。



70歲的何蘇素秋退休後仍在從事自己喜歡的工作，目前在「大台南美姿禮儀造型職業工會」任職花藝老師近5年，教導學生超過500人，今天用親身經驗分享給中高齡的民眾，如何退而不休並將興趣延續到職場，透過手作花藝，用美的事物教導學員培養生活美學及工作技能，在工會需規劃各種花藝課程並常與人群互動，因此素秋隨時保持年輕積極的心態，退休後的這份工作讓自已非常有成就感及快樂。



素秋表示婚後因需照顧家庭及公婆，當了30多年的家庭主婦，自己年過半百後才重回職場當上班族，在永康就業中心擔任就業服務外展人員一職，一做就是13年直到退休，剛開始上班時因不懂電腦操作，對企業文化等事務也不熟悉，讓他有些感到不安，但秉持著活到老學到老的精神，自己更利用下班時多學習不足的技能，因此在就業中心服務期間考取就業服務乙級証照，並且進修完成大學學歷。

因年輕時對於花藝就非常有興趣，所以有空時便會去進修學習，她從沒想過這樣的興趣能在退休後再開啟事業第二春，將在就業中心學到為民服務的那股熱忱運用至現在的教學上，更在工作中找到成就感及樂趣，素秋鼓勵現場的民眾，不要自我設限，覺得年紀大了體力不好或記憶力變差就自我否定，這些經歷他都有過，但記得要保持一顆年輕的心勇於學習，會讓自己愈活愈年輕，愈活愈有價值！





現場60歲的林小姐說，自己之前都是做行政的工作，常常覺得年紀大好像真的沒有用了，就業非常困難，今天受到蘇老師的激勵，好像自己還是可以再「衝一波」，55歲的張先生，在公司工作20年因公司結束營業被資遺，對於未來非常徬徨，所幸今日來上這堂課，讓他有了前進的力量，回去可以思考未來就業的方向，並且樂於學習。





永康就業中心李奇玫主任表示，台灣人口結構少子化、高齡化，人才市場也逐漸供需失衡，企業缺工將成為常態。近年中高齡求職逆勢成長，聘用中高齡可立即填補人才缺口，為了鼓勵企業提供更多工作機會給45歲以上的中高齡失業勞工，雇主只要僱用經公立就業服務機構推介失業期間連續達30日以上的中高齡者，每僱用1名每月分別發給雇主「僱用獎助」1.3萬元（中高齡者）、1.5萬元（高齡者），最長12個月。雇主除了可以補充人力、找到合適的員工，也因為提供中高齡者工作機會而獲得補助、減輕負擔。另鼓勵壯世代退休後重返職場繼續工作，補足勞動力缺口，讓勞雇雙方皆受益。只要年滿55歲待業者，或年滿45歲以上依法退休者，離開職場連續達3個月以上，經公立就業服務機構推介，穩定就業滿90日即獎勵3萬元，最多發給2次，合計最高6萬元；如民眾有就業需求歡迎電洽06-2038560永康就業中心洽詢，或上「台灣就業通網站」（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。