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台南市勞工局青少年職涯規劃研習營圓滿落幕　青年受益良多有助未來職涯規劃

▲台南市勞工局2024年辦理2場次「青少年職涯規劃研習營」，共計超過80人參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局2024年辦理2場次「青少年職涯規劃研習營」，共計超過80人參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局2024年辦理2場次「青少年職涯規劃研習營」，共計超過80人參加。

9日第2場次研習營於白河區關子嶺勞工育樂中心圓滿落幕。勞工局「青少年職涯規劃研習營」活動內容包含介紹就業環境與趨勢、探索個人特質及職涯方向、學習團隊合作及履歷面試等求職技巧，協助青年學子釐清職業性向與能力，及早準備就業規劃，課程豐富，參加青年紛紛給予好評好評。

▲台南市勞工局2024年辦理2場次「青少年職涯規劃研習營」，共計超過80人參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年就讀研究所二年級的鄭同學表示自己目前面臨就業的問題，選擇參加這次研習營以強化職涯規劃、履歷製作與面試等能力。他表示與專家的分析與互相討論，讓他更加了解自己的個人特質與實力，並發現有許多沒想過職業是更適合自己去挑戰。另一位已經步入職場4年的葉同學表示，自己本身會參加許多YS（Youth Salon）課程，因此得知研習營的資訊。他表示因為自己過往在職場上遇過各種沒想過的難題以及不好的經驗，參加研習營課程，可以重新檢視自己在職場上的能力是否充足，並探索其他工作發展的可能性。

▲台南市勞工局2024年辦理2場次「青少年職涯規劃研習營」，共計超過80人參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，當今的職場環境變化快速，打造職場軟實力在職場上尤其重要。辦理職涯營活動，協助學員了解自我性格及個人適性工作，提前強化自己的工作職能，進一步透過專家分析、輔導完成自己的「職涯規劃書」，確定未來職涯方向，「定位清楚」減少求職探索的磨合期。此外，在課程中也導入「履歷撰寫」、「面試模擬」、「企劃撰寫」與「產業分析」等主題，透過實作與模擬的情境來增進個人求職能量，讓學員提早做好進入職場前的準備。

行銷與溝通表達亦是現在職場必備職能，本次研習營活動也透過創意簡報競賽，激發學員的行銷與創造力，讓青年學生從中學習到溝通、協調、問題解決及團隊合作重要性。今年創意簡報競賽主題包含職場性騷擾、求職防詐、育嬰留停以及2050淨零碳排等議題，不僅呼應性平三法的修正、順應國際潮流，更反映出近年來政府對就業平等的重視。此外。學員簡報的呈現方式更不同以往，每組學員藉由表演生動的情境劇，強調各種議題的特色，也有學員以手寫海報取代大家慣用的電腦簡報，凸顯差異性，以加深其他人對簡報議題的印象。

▲台南市勞工局2024年辦理2場次「青少年職涯規劃研習營」，共計超過80人參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長結訓時也勉勵學員能夠把研習營所學經驗帶回學校及未來職場，同時要善用政府就業、職訓相關資源，才能順利找到適才適所的工作，穩定就業，更重要的是他也呼籲不管目前是在台南或是外縣市求學，未來畢業都能選擇在台南安居樂業。

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