　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台學童「3個就有1個便秘」亞洲最慘　學者：與心理健康有關

▲▼阮氏金銀（圖左）研究顯示，台學童便秘率領先亞洲，推測與心理健康有關。（圖／台師大提供）

▲台師大阮氏金銀研究顯示，台學童便秘普及率為全球平均值兩倍，心理健康是影響主因。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣學齡孩童便秘問題嚴重。根據台師大研究，亞洲兒童便秘率12%，遠低於全球的29%，但是台灣學童便秘普及率為32.2%，等於「3個就有1個便秘」，顯著高於亞洲其他國家，甚至為全球平均值兩倍。學者表示，心理健康是影響便秘普及率的重要因素，建議學童多攝取纖維、多運動，家長也應多加關注。

便秘問題困擾幼童與成人，台師大營養科學學士暨碩士學位學程助理教授阮氏金銀，針對亞洲兒童便秘的普及率與相關影響因素深入研究，發表論文《亞洲兒童便秘普及率與各式變項：系統性回顧與系統性分析研究法》，更榮登全球知名醫學期刊《The Lancet》（刺胳針）旗下子刊《eClinical Medicine》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阮氏金銀表示，功能性便秘常見症狀包括糞便乾硬、腸道蠕動不頻繁等。有一次目睹自己小姪女大號時痛到大哭，讓她徹底嚇到，即使後來嘗試灌腸、改變飲食等方式，也未見改善，讓她決心投入這方面研究。

阮氏金銀利用系統性分析研究法梳理文獻，重構亞洲幼童便秘概觀。她說，收集研究數據就花了兩年時間，之後又再花一年時間撰寫論文，包括從國際學術論文資料庫大數據中汲取超過3000篇論文，從中篩出50篇並擷取亞洲兒童便秘的相關數據，才一窺亞洲全體兒童臨床便秘病徵全貌。

▲▼阮氏金銀（圖左）研究顯示，台學童便秘率領先亞洲，推測與心理健康有關。（圖／台師大提供）

▲阮氏金銀（圖左）研究顯示，台學童便秘普及率高於亞洲其他國家。圖右為副主任沈賜川。（圖／台師大提供）

阮氏金銀表示，根據統合分析結果，首度歸納出亞洲孩童便秘普及率12%，明顯低於全球孩童便秘普及率29%；而南亞幼童便秘普及率6.9%，又略低於東亞14.1%。令人意外的是，台灣學齡孩童便秘普及率竟然高達32.2%，遠遠超出亞洲其他國家平均值，甚至達到全球平均的兩倍。

阮氏金銀指出，導致便秘的因素不少，包括飲食習慣、體力活動減少、心理壓力、激素變化和自主排便行為，但研究發現，心理健康問題與便秘發生率有較高有關，學齡孩童可能因學業壓力、同儕關係和社交因素，經歷更高的壓力與焦慮，這會通過破壞腸腦軸對腸道功能產生負面影響，從而導致便秘。

由於心理健康是影響便秘普及率的重要因素，阮氏金銀建議，除了應該注意心理健康問題外，學童也應考慮多攝取纖維與運動，家長也要多關注，也建議醫學界應為台灣兒童建立最合適且準確的功能性便秘診斷方法。

台師大營養科學學位學程副主任沈賜川表示，刺胳針為國際最悠久及最受重視的醫學期刊之一，為國際四大醫學期刊之一，阮氏金銀刊登的期刊，影響係數達15.1，顯示此研究在全球醫學界及學術界的重要性，也代表其卓越研究表現受到國際醫學界及學術界的肯定。

ET快訊
江蕙為國慶演出整夜沒睡！　彩排內幕曝光
第1桶金=100萬過時了？他嘆「付頭期款都不夠」　全場爆共鳴
亂流次數暴增79.8％！　航空公司停止供應泡麵、熱飲
美國警長行刑式槍殺法官！　8槍奪命畫面曝光
江蕙復出太搶手！　16黃牛遭逮...驚見天價10.4萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄災後還有「1.6萬戶不來電」　台電力拚今天全面復電

拜過台北最靈月老廟！「約30女吃飯」全都沒結果　23歲男崩潰了

2公路仍有災情　金山台2甲線土石坍方「16時搶通單線」

北市登革熱感染源找到了！疾管署公布病毒定序「和新北群聚一致」

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　「觀興雕版印刷文物特展」盛大登場

收心了！高雄學生「連放6天假」校園災損復原中　周一正常上課

台11線61k路段10／14~27施工　日間每小時放行15分鐘

準備發財！　唐綺陽點名「3星座」未來3個月財運大爆發

台學童「3個就有1個便秘」亞洲最慘　學者：與心理健康有關

山陀兒在南部登陸消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

高雄短褲妹清水溝

【柯基颱風天被爸硬遛XD】風沙狂吹還以為是CG特效

高雄災後還有「1.6萬戶不來電」　台電力拚今天全面復電

拜過台北最靈月老廟！「約30女吃飯」全都沒結果　23歲男崩潰了

2公路仍有災情　金山台2甲線土石坍方「16時搶通單線」

北市登革熱感染源找到了！疾管署公布病毒定序「和新北群聚一致」

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　「觀興雕版印刷文物特展」盛大登場

收心了！高雄學生「連放6天假」校園災損復原中　周一正常上課

台11線61k路段10／14~27施工　日間每小時放行15分鐘

準備發財！　唐綺陽點名「3星座」未來3個月財運大爆發

台學童「3個就有1個便秘」亞洲最慘　學者：與心理健康有關

山陀兒在南部登陸消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因

高雄災後還有「1.6萬戶不來電」　台電力拚今天全面復電

雪梨男持刀砍人！　路人倒地、拿背包擋刀保命

拜過台北最靈月老廟！「約30女吃飯」全都沒結果　23歲男崩潰了

只唱3首歌…江蕙為國慶演出整夜沒睡！　彩排內幕曝光

2公路仍有災情　金山台2甲線土石坍方「16時搶通單線」

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

詹皇休兵！湖人父子連線破局　布朗尼NBA熱身賽首秀狂送3火鍋

北市登革熱感染源找到了！疾管署公布病毒定序「和新北群聚一致」

賴清德快閃國慶晚會還避「唱國歌」？　總統府斥：惡意扭曲

朴敘俊《京城怪物2》發布會皮衣造型太帥！5套私服解析男生皮衣穿搭

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

牛排店供待用餐　客竟給負評：乾脆別做

消防員還沒12點買飯被公審　千人力挺

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

她好奇眾人在家怎麼穿　網：內衣褲不能省

一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！網曝原因

新北4區停班課無淡水！侯友宜FB被灌爆

「淹起來了！」他見金山大淹水

兒中獎10萬給媽媽！大姑1句話惹怒她：住海邊

昔「北市最大貧民窟」在木柵！　槍聲是日常

即／高雄市府公布山陀兒災損補助

更多熱門

相關新聞

國小棒球教練性侵小球員　犯68罪30萬交保

國小棒球教練性侵小球員　犯68罪30萬交保

南投一名黃姓男子任職縣內某國小，在兼任校內棒球隊教練期間，涉嫌對小球員猥褻、性侵長達10年以上，共有22名學童受害。南投地檢署今年2月依妨害性自主罪嫌將他聲押獲准，全案近日辯結，黃男坦承犯行，並聲請交保，南投地院裁定30萬元交保，禁止與被害人接觸，並限制住居、定期向警方報到。

「班班喝鮮乳」保久乳供應量不足　新北學校冷藏鮮奶先上路

「班班喝鮮乳」保久乳供應量不足　新北學校冷藏鮮奶先上路

「便秘按5穴道」秒順暢！中醫推1通便飲品：情緒也顧到了

「便秘按5穴道」秒順暢！中醫推1通便飲品：情緒也顧到了

千人修台大預備課程「逾5成通過」拿學分　台師大明年加開英文課

千人修台大預備課程「逾5成通過」拿學分　台師大明年加開英文課

12星座「一周運勢」一次看！處女被好運眷顧　白羊真愛加持

12星座「一周運勢」一次看！處女被好運眷顧　白羊真愛加持

關鍵字：

學童便秘台師大心理健康阮氏金銀

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

快訊／金山夫妻深夜失聯　今晨尋獲已成冰冷遺體

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

房地產「開價11億」堅持不賣！　建商捧13.2億求屋主出售

牛排店供待用餐　客竟給負評：乾脆別做

7生活習慣「超傷心臟」！　長期下來嚴重恐致猝死

消防員還沒12點買飯被公審　千人力挺

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面