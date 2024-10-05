台學童「3個就有1個便秘」亞洲最慘　學者：與心理健康有關

▲台師大阮氏金銀研究顯示，台學童便秘普及率為全球平均值兩倍，心理健康是影響主因。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣學齡孩童便秘問題嚴重。根據台師大研究，亞洲兒童便秘率12%，遠低於全球的29%，但是台灣學童便秘普及率為32.2%，等於「3個就有1個便秘」，顯著高於亞洲其他國家，甚至為全球平均值兩倍。學者表示，心理健康是影響便秘普及率的重要因素，建議學童多攝取纖維、多運動，家長也應多加關注。

便秘問題困擾幼童與成人，台師大營養科學學士暨碩士學位學程助理教授阮氏金銀，針對亞洲兒童便秘的普及率與相關影響因素深入研究，發表論文《亞洲兒童便秘普及率與各式變項：系統性回顧與系統性分析研究法》，更榮登全球知名醫學期刊《The Lancet》（刺胳針）旗下子刊《eClinical Medicine》。

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阮氏金銀表示，功能性便秘常見症狀包括糞便乾硬、腸道蠕動不頻繁等。有一次目睹自己小姪女大號時痛到大哭，讓她徹底嚇到，即使後來嘗試灌腸、改變飲食等方式，也未見改善，讓她決心投入這方面研究。

阮氏金銀利用系統性分析研究法梳理文獻，重構亞洲幼童便秘概觀。她說，收集研究數據就花了兩年時間，之後又再花一年時間撰寫論文，包括從國際學術論文資料庫大數據中汲取超過3000篇論文，從中篩出50篇並擷取亞洲兒童便秘的相關數據，才一窺亞洲全體兒童臨床便秘病徵全貌。

▲阮氏金銀（圖左）研究顯示，台學童便秘普及率高於亞洲其他國家。圖右為副主任沈賜川。（圖／台師大提供）

阮氏金銀表示，根據統合分析結果，首度歸納出亞洲孩童便秘普及率12%，明顯低於全球孩童便秘普及率29%；而南亞幼童便秘普及率6.9%，又略低於東亞14.1%。令人意外的是，台灣學齡孩童便秘普及率竟然高達32.2%，遠遠超出亞洲其他國家平均值，甚至達到全球平均的兩倍。

阮氏金銀指出，導致便秘的因素不少，包括飲食習慣、體力活動減少、心理壓力、激素變化和自主排便行為，但研究發現，心理健康問題與便秘發生率有較高有關，學齡孩童可能因學業壓力、同儕關係和社交因素，經歷更高的壓力與焦慮，這會通過破壞腸腦軸對腸道功能產生負面影響，從而導致便秘。

由於心理健康是影響便秘普及率的重要因素，阮氏金銀建議，除了應該注意心理健康問題外，學童也應考慮多攝取纖維與運動，家長也要多關注，也建議醫學界應為台灣兒童建立最合適且準確的功能性便秘診斷方法。

台師大營養科學學位學程副主任沈賜川表示，刺胳針為國際最悠久及最受重視的醫學期刊之一，為國際四大醫學期刊之一，阮氏金銀刊登的期刊，影響係數達15.1，顯示此研究在全球醫學界及學術界的重要性，也代表其卓越研究表現受到國際醫學界及學術界的肯定。