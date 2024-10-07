4私校短報缺額　教育部：校長最高罰150萬「請辭下台也罰」

▲高教司長廖高賢說明4校短報缺額懲處進度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年大學分發入學爆發私立文化大學、真理大學、佛光大學、大葉大學等4所大學短報招生缺額，事發至今超過1個月，但懲處遲未出爐。教育部高教司長廖高賢今（7日）表示，受颱風假影響，4校校長罰鍰案會在本周出爐，因校長是學校代表人，即便已有2位校長離職，仍會依私校法開罰30萬至150萬元，但行為人只會處罰到校長，學校部分則會另給予扣減獎補助款及招生名額的懲處。

廖高賢表示，教育部已收到4校校長的意見陳述，但受到山陀兒颱風假影響，預計本周會作出裁處並送達校長，雖然佛光大學前校長何卓飛、真理大學前校長陳奇銘已請辭離校，但因違反規定的行為時仍在任校長，因此仍會依法予以罰鍰。

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廖高賢說明，懲處分為兩部分，首先，學校會扣減私校獎補助跟招生名額，另外一個是針對校長，因為校長是綜理校務，是學校的一個負責人，因此也針對校長進行裁罰。

媒體追問是否學校行政人員也會開罰？廖高賢回應表示，校長是學校的總負責人和代表人，所有違反規定的行為，最後也是由校長拍板決定，因此教育部處罰行為人只會罰到校長，學校部分則會以扣減獎補助款及招生名額處分。