山陀兒農損2.8億元「集中在屏東高雄」　香蕉芭樂最慘

▲受山陀兒颱風影響，農損初估約2.9億元，光香蕉損失就超過5千萬。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

根據農業部最新統計資料，受山陀兒颱風影響，截至今（4日）17時為止，農業產物及民間設施估計損失約2.9億元，單一縣市以屏東縣損失1.95億元（占68%）最多，而光是屏東與高雄2縣市就占災損98%，農作物則以香蕉損失5197萬元最高，其次為芭樂的4867萬元、棗子3743萬元。

山陀兒颱風挾帶狂風暴雨登陸高雄，造成南台灣損失慘重。根據農業部彙整農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天17時為止，全台農業產物及民間設施估計損失達到2億8927萬元。

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農業部分析，若以單一縣市計算，屏東縣損失1億9599萬元（占68%）最多，其次為高雄市損失8719萬元（占30%），屏東與高雄損失就占全台損失金額的98%。

在農產損失部分，根據農業部統計，損失總金額達2億7324萬元，農作物被害面積3583公頃，損害程度19%，換算無收穫面積697公頃。受損作物主要為香蕉，被害面積771公頃，損害程度20%，換算無收穫面積155公頃，損失金額5197萬元，其次為芭樂、棗子，損失金額各為4867萬、3743萬。